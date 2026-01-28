Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η ξαφνική απώλεια τόσων ανθρώπων μέσα σε λίγες μέρες, μας προκαλεί οδύνη

Συλλυπητήρια επιστολή απέστειλε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «στις οικογένειες των εργαζομένων γυναικών που παλεύοντας για το μεροκάματο έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του εργοστασίου στα Τρίκαλα και στις οικογένειες των νέων παιδιών, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν τόσο αναπάντεχα σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία».

«Η ξαφνική απώλεια τόσων ανθρώπων μέσα σε λίγες μέρες, μας προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», τονίζεται σε ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.