Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η ξαφνική απώλεια τόσων ανθρώπων μέσα σε λίγες μέρες, μας προκαλεί οδύνη

Συλλυπητήρια επιστολή από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις οικογένειες των εργαζομένων γυναικών στα Τρίκαλα και στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ 

Δικαστές

Συλλυπητήρια επιστολή απέστειλε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «στις οικογένειες των εργαζομένων γυναικών που παλεύοντας για το μεροκάματο έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του εργοστασίου στα Τρίκαλα και στις οικογένειες των νέων παιδιών, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν τόσο αναπάντεχα σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία».

«Η ξαφνική απώλεια τόσων ανθρώπων μέσα σε λίγες μέρες, μας προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», τονίζεται σε ανακοίνωση. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Τρίκαλα Βιολάντα τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark