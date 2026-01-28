Την πεποίθηση ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει τη δύναμή του», εξέφρασε την Τετάρτη η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Μιλώντας στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας, η Κάλας σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί πλέον βασικό σημείο αναφοράς για τις ΗΠΑ και η αλλαγή αυτή είναι δομική και όχι προσωρινή, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στην προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις, σημειώνει το Reuters.

Η Κάλας πρόσθεσε ότι, ενώ η ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει ισχυρή συνεργασία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σύμμαχος, η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και «το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει τη δύναμή του».

«Ο κίνδυνος μιας πλήρους επιστροφής στην πολιτική του καταναγκασμού, στις σφαίρες επιρροής και σε έναν κόσμο όπου η δύναμη ισοδυναμεί με δίκιο, είναι πολύ πραγματικός», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

