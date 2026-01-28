Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 14.40, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ταξιδεύουν και βγαίνουν ζωντανά από το πανέμορφο Μέτσοβο.

Οι ρεπόρτερ και οι καμεραμάν της εκπομπής επισκέφτηκαν το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου και έζησαν την εμπειρία των χειμερινών σπορ... στα άκρα!

Η Χρυσοβίτσα Μετσόβου είναι το χωριό της πατάτας με παραγωγή 6.000 τόνων κάθε χρόνο. Οι φημισμένες πατάτες καλλιεργούνται σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, ενώ η συγκεκριμένη καλλιέργεια, που εκτείνεται σε τρεις χιλιάδες στρέμματα γης, κρατά ζωντανό το χωριό των οχτακοσίων κατοίκων.

Ο Γιάννης Καψάλης είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους εκπροσώπους του ηπειρώτικου και γενικότερα του δημοτικού τραγουδιού. Με καταγωγή από την Ήπειρο, έχει συνδέσει το όνομά του με τα πανηγύρια και τα μουσικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καταφέρνοντας να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και να τη φέρει πιο κοντά και στη νεότερη γενιά. Η αυθεντική φωνή και το ύφος του τον έχουν καθιερώσει ως σταθερή παρουσία στο δημοτικό τραγούδι σήμερα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.