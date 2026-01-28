Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» ανέφερε επιζών σε Έλληνα γιατρό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επιζών του δυστυχήματος στη Ρουμανία ανέφερε πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο βαν, σύμφωνα με τον γιατρό Δημήτρη Κούκουλα.

Ο τραυματίας περιέγραψε πως κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σε ετοιμότητα, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, αεροσκάφος C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών

Επιζών του τροχαίου δυστυχήματος με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ανέφερε στον γιατρό Δημήτρη Κούκουλα, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, πως υπήρξε πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο βαν.

Σύμφωνα με τον γιατρό, ο οποίος μίλησε στον ERTNews, ένας από τους τραυματίες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Κούκουλας, ο τραυματίας επέμενε πως κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ασθενής έκανε λόγο για ενεργοποίηση του lane assistance, περιγράφοντας ότι «μπλόκαρε το τιμόνι και το αυτοκίνητο έφυγε», μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον γιατρό, δεν βρίσκεται σε καταστολή, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη.

Ο Δημήτρης Κουκούλας μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να συνδράμει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

Εν τω μεταξύ, πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφεραν ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα - Ποια είναι τα άλλα σενάρια

Το τραγικό περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου προκαλεί πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του βαν αφού προσπέρασε ένα προπορευόμενο όχημα συνέχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να αντιλαμβάνεται την νταλίκα που ερχόταν.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Ο Έλληνας δημοσιογράφος στο Βουκουρέστι, Παναγιώτης Φωτέλογλου, μετέδωσε πως τα τοπικά μέσα εικάζουν ότι ο οδηγός ίσως αποκοιμήθηκε στο τιμόνι κουρασμένος από το πολύωρο ταξίδι ή αποσπάστηκε η προσοχή του από κάτι που έγινε μέσω στο όχημα.

Ο αυτοκινητόδρομος στον οποίον έγινε το δυστύχημα, θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους της χώρας και κυρίως εξυπηρετεί δρομολόγια για νταλίκες. Την κατάσταση ενδεχομένως επιδείνωσαν οι βροχές και οι χιονοπτώσεις που είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή.

Η κατάσταση των τριών τραυματιών

Την ίδια ώρα, αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο, σύμφωνα με την πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τη διεύθυνση.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι βρίσκετε σε συνεχή άμεση επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του.

Ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας ανέφερε για την κατάσταση των θυμάτων:

• 1 ασθενής νοσηλεύεται στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria) με πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

• 1 ασθενής στο Ορθοπεδικό με κάταγμα ιερού οστού

• 1 ασθενής στο Νευροχειρουργικό με ελάχιστη υποαραχνοειδής αιμορραγία και πολυθλάσεις

Τα επτά θύματα προέρχονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις τραυματίες προέρχονται από την Αλεξάνδρεια και την Κατερίνη. Το μικρό βαν, με 10 επιβαίνοντες, κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς τη Γαλλία για το ματς με τη Λυών.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ σκέπασαν τα συντρίμμια με μπλούζες και κασκόλ του Δικεφάλου

Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας. Κατά την επιστροφή τους από τη Γαλλία, περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν μέχρι την Τιμισοάρα, ώστε να βρεθούν κοντά στους τραυματίες οπαδούς που νοσηλεύονται στο εκεί νοσοκομείο, ενώ κάποιοι άλλοι βρέθηκαν στο σημείο που εκτυλίχθηκε το φρικτό τροχαίο.

Αρκετά συντρίμμια υπάρχουν ακόμη στο σημείο στα πλάγια του δρόμου και οπαδοί προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση, καλύπτοντάς τα με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της αγαπημένης τους ομάδας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ThessPost.gr και το βίντεο του ΣΚΑΪ.

