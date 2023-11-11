Αλβανία: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε εν ώρα αγώνα και πέθανε

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής Ράφαελ Ντουαμένα της Εγνατία κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Παρτιζάνι.

Ο Γκανέζος δεν αισθανόταν καλά και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί γύρω στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντουαμένα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Το 2021 είχε καταρρεύσει ξανά στο γήπεδο στο Κύπελλο Αυστρίας φορώντας τη φανέλα της Μπλάου Βάις Λιντς.

Ο Ράφαελ Ντουαμένα ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα νέων της Ζάλτσμπουργκ τη σεζόν 2013/2014. Έπαιξε την επόμενη χρονιά με τη Λίφερινγκ, στη δεύτερη κατηγορία της Αυστρίας. Μετά από σχεδόν 60 εμφανίσεις και 25 γκολ με τη φανέλα της Ζυρίχης, ο Γκανέζος μετακόμισε στη Λεβάντε και στη συνέχεια αγοράστηκε από τη Ρεάλ Σαραγόσα.

Τις δύο τελευταίες σεζόν, ο παίκτης φόρεσε τη φανέλα της Εγνατία, ενός συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία της Αλβανίας έχοντας συνολικά 24 γκολ (εκ των οποίων τρία στο Conference League) και 10 ασίστ σε λιγότερες από 40 εμφανίσεις.

