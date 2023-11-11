Αθανασίου: «Χρειάζεται προσοχή η Κηφισιά - Πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του ο Παναθηναϊκός»

Στην αναμέτρηση που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα αναφέρθηκε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού επεσήμανε την ανάγκη να βελτιώσει την απόδοση της η ομάδα συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια της και κυρίως αυτό στη Γαλλία με την Ρεν, υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα ματς που κρύβει κινδύνους καθώς με την ΑΕΚ η Κηφισιά έδειξε ότι είναι μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή.



Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε ότι αναμένονται αλλαγές από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην 11αδα. Ο Λοντίγκιν είναι πιθανό να πάρει και πάλι θέση κάτω από την εστία σε μια απόφαση που δεν θα έχει καμία σχέση με το λάθος του Μπρινιόλι στην αναμέτρηση με την Ρεν. Ο Κώτσιρας είναι πιθανό να πάρει τη θέση του Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.