Πένθος στην Τσέλσι, έφυγε από τη ζωή ο Τζον Χόλινς

Μία εμβληματική μορφή της Τσέλσι δεν βρίσκεται πια στη ζωή, με τους «μπλε» να ενημερώνουν πως ο Τζον Χόλινς πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής μέτρησε 592 συμμετοχές με τους Λονδρέζους μεταξύ 1963 & 1975, ενώ φόρεσε τη φανέλα τους και τη σεζόν 1983/84 – περνώντας και από ΚΠΡ, Άρσεναλ και Κομπ Ράμπλερς.

Ο Χόλινς κάθισε στη συνέχεια στον πάγκο της Τσέλσι από το 1985 έως το 1988, προπονώντας στη συνέχεια και ομάδες όπως η Σουόνσθ, η Ρότσντεϊλ και η Κρόουλι.

Σαν ποδοσφαιριστής, μέτρησε με τους «μπλε» ένα πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας, ένα Κύπελλο, ένα League Cup και ένα Κύπελλο Κυπελλούχων (στο Καραϊσκάκη το 1971).

Chelsea Football Club is greatly saddened to announce the passing of our former player and manager John Hollins MBE.



All at the club send our heartfelt condolences to John’s family and friends. 💙