Προπονητής της Τσέλσι ο Ποτσετίνο

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα είναι ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι!



Μετά από επαφές ημερών με τον Αργεντινό τεχνικό, θεωρείτο θέμα χρόνου να επιβεβαιωθεί και επίσημα η συμφωνία μαζί του.

Αυτό συνέβη λοιπόν τη Δευτέρα, με τον αγγλικό σύλλογο ν’ ανακοινώνει την πρόσληψή του.

Ο Ποτσετίνο θα επανέλθει στους πάγκους μετά από διάστημα σχεδόν ενός χρόνου, καθώς αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν το περασμένο καλοκαίρι.



Επιστρέφοντας λοιπόν στην Αγγλία, ελπίζει ότι θα καταγράψει πορεία αντίστοιχη με αυτή στην Τότεναμ, όταν είχε οδηγήσει τα «σπιρούνια» μέχρι και τον τελικό του Champions League.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!