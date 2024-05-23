Τη δουλειά για το χτίσιμο της ΑΕΚ της επόμενης σεζόν καλούνται να αρχίσουν άμεσα οι ιθύνοντες του συλλόγου μαζί με τον Ματίας Αλμέιδα.

Όπως τόνισε και ο Αργεντινός τεχνικός μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας με τη Λαμία στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει λάβει τις αποφάσεις του για τη νέα σεζόν και πλέον πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, αφού θέμα αποχώρησής του δεν υπάρχει και έχει διαψευστεί με κατηγορηματικό τρόπο.

Όλα δείχνουν πως θα υπάρξουν αποχωρήσεις από την «Ένωση», με τον Τζιμπρίλ Σιντιμπέ και τον Τόμας Φαν Φέερτ να αναζητούν τους επόμενους σταθμούς στις καριέρες τους.

Υπάρχουν, όμως, και τέσσερα ερωτηματικά στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο, για παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τις επόμενες ημέρες ή υπάρχουν… αστερίσκοι για εκείνους.

Το πρώτο θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους του «Δικεφάλου» είναι το μέλλον του Σέρχιο Αραούχο. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες παραμονής του Αργεντινού φορ φαίνεται πως είναι μοιρασμένες, με τον παίκτη να έχει δεχθεί συγκεκριμένη πρόταση από τη διοίκηση και, από την άλλη, η υπόθεσή του δεν είναι τόσο απλή.

Όσον αφορά τον Νορντίν Άμραμπατ, ίσως να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του. Αν και πατάει τα 37, ο Μαροκινός έδειξε πόσο σημαντικός είναι στο παιχνίδι της ΑΕΚ, αλλά η επιστροφή του στην Ολλανδία είναι ένα ενδεχόμενο που «παίζει» πάντα δυνατά

Ο Ματίας Αλμέιδα έχει ζητήσει την παραμονή του Εχσάν Χατζισαφί, ως μία μπακ απ λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, και η ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού οπισθοφύλακα, ο οποίος θα ανεβάσει επίπεδο τη συγκεκριμένη θέση της ομάδας.



Τέλος, εξελίξεις αναμένονται για τον Ροδόλφο Πισάρο. Ο Μεξικανός άσος, ο οποίος έχει ένα αρκετά καλό συμβόλαιο, δεν προσέφερε τα αναμενόμενα και μένει να φανεί αν θα μπει στην υπό παραχώρηση λίστα ή θα του δοθεί μία έξτρα ευκαιρία από τον Αλμέιδα που τον γνωρίζει πολύ καλά.

