ΑΕΚ: «Παράθυρο» για μεταγραφή ως την Τετάρτη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής στην ΑΕΚ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας

ΑΕΚ

«Δεν βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση κάποιας μεταγραφής», ήταν η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ χθες μετά τη φημολογία πως οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται κοντά στην απόκτηση παίκτη ή και παικτών. Ωστόσο μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης, όταν ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της τελευταίας στιγμής.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν στα υπόψη κάποιες περιπτώσεις και εξετάζουν την αγορά για ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής, δίχως όμως να παρεκκλίνουν… εκατοστό από τη φιλοσοφία τους: δεν πρόκειται να κάνουν προσθήκη απλώς για να κάνουν, αλλά μόνο εφόσον ο Ματίας Αλμέιδα θεωρήσει πως ο παίκτης που μπορεί να έρθει θα είναι σε θέση να βοηθήσει άμεσα την ομάδα αλλά και με προοπτική για το μέλλον.

Οι θέσεις στις οποίες η «Ένωση» θα έψαχνε περισσότερο για ενίσχυση αυτή τη στιγμή είναι του δεξιού μπακ, του κεντρικού χαφ και του μεσοεπιθετικού. Όμως ακόμη και σε αυτές ο Αργεντινός προπονητής δεν θεωρεί πως είναι άμεση η αναγκαιότητα να έρθει κάποιος παίκτης, αν δεν είναι δεδομένης ποιότητας και δεν πρόκειται απλώς για... μπάλωμα.

Πηγή: sport-fm.gr

