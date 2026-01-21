Χωρίς Ναν και κόντρα στη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ούτε και στο αυριανό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR θα έχει τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός άσος δεν μπόρεσε να λάβει μέρος και στη σημερινή προπόνηση της ομάδας και έτσι θα μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στο Μόναχο απέναντι στη Μπάγερν αλλά και με τον ΠΑΟΚ και τέλος στο χθεσινό με την Μπασκόνια.

Εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μητογλου ο οποίος ακόμη ταλαιπωρείται από τη θλάση.

