Ο Κιμ απέλυσε τον αντιπρόεδρο της Βόρειας Κορέας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε ένα εργοστάσιο βιομηχανικών μηχανημάτων και απέλυσε έναν κορυφαίο αξιωματούχο ενόψει του κρίσιμου συνεδρίου του κόμματός του, μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Κιμ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά επισκέψεων σε εργοστάσια καθώς και σε δοκιμές όπλων ενόψει του Ένατου Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, το οποίο αναμένεται να συγκληθεί σύντομα για να καθορίσει τους κύριους πολιτικούς του στόχους.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Κιμ επιθεώρησε τη Δευτέρα το έργο εκσυγχρονισμού του Συγκροτήματος Μηχανημάτων Ryongsong, μιας σημαντικής βάσης κατασκευής μηχανημάτων της Βόρειας Κορέας έξω από την Πιονγιάνγκ, και επαίνεσε την πρόοδό του, ανέφερε το KCNA.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κιμ απέλυσε επίσης τον Γιανγκ Σουνγκ Χο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αρμόδιο για τη βιομηχανία, για την «ανευθυνότητα και την παθητικότητά» του στην εκτέλεση του έργου εκσυγχρονισμού.

Πηγή: skai.gr

