«Allwyn Arena» το νέο εμπορικό όνομα τoυ γηπέδου της ΑΕΚ

Αλλάζει το εμπορινό όνομα του γηπέδου της ΑΕΚ και από OPAP Arena θα μετονομαστεί σε Allwyn Arena, καθώς η εταιρεία-χορηγός ονοματοδοσίας της «Αγια-Σοφιάς» άλλαξε το όνομά της.

Από το πρωί της Δευτέρας βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με τα συνεργεία να αφαιρούν τη μεγάλη επιγραφή της OPAP Arena από το κεντρικό κτίριο πίσω από τον Ατσάλινο Δικέφαλο Αετό.

Σύντομα πρόκειται να τοποθετηθεί η νέα επιγραφή με το Allwyn Arena που θα μετονομάζει και επίσημα το γήπεδο της ΑΕΚ.

Πηγή: skai.gr

