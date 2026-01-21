Καλαϊτζάκης: «Γύρισε η σελίδα με την Μπασκόνια - Ακόμα δεν παίζουμε μπάσκετ του επιπέδου μας…»

Κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για το παιχνίδι με την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και αναφέρθηκε:

Στον ρόλο των Ελλήνων στη νίκη επί της Μπασκόνια: «Σε τέτοια παιχνίδια στη Euroleague δεν ξέρεις ποιος θα βγει μπροστά. Κάθε παιχνίδι έχει και διαφορετικό πρωταγωνιστή. Μας δόθηκε η ευκαιρία ν’ ανοίξουμε το ροτέισον. Έπαιξαν περισσότερο και οι Έλληνες, βρεθήκαμε στο παρκέ, παίζουμε αρκετά χρόνια μαζί. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε όλοι μαζί. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει και διαφορετικός πρωταγωνιστής».

Στην εικόνα της ομάδας: «Τον τελευταίο καιρό, κακά τα ψέματα δεν ήμασταν πολύ καλά. Παίζουμε ακόμα κακό μπάσκετ, που δεν είναι του επιπέδου μας. Έχουμε κάνει κακές ήττες από το ματς με τον Ολυμπιακό και κάποιες κακές εμφανίσεις. Πήραμε ένα μεγάλο ψυχολογικό boost, χρειαζόμασταν μια τέτοια νίκη ψυχολογικά. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή την εμφάνιση».

Στα όσα μπορεί να δείξει ακόμα στον Αταμάν: «Είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε με τον κόουτς. Ξέρει τι μπορώ να δώσω στην ομάδα, το έχω δείξει αρκετές φορές, κάνω στο γήπεδο αυτό που ξέρω καλά. Το είδαμε και με τον Τολιόπουλο, μπορεί να παίξεις σε ένα ματς, σε ένα άλλο όχι. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός».

Στην αυτοπεποίθηση των «πράσινων» μετά τη νίκη της Τρίτης: «Το γύρισμα της σελίδας έγινε στο ματς με την Μπασκόνια, πάμε με διαφορετική ψυχολογία στο Τελ Αβίβ, είναι μια από τις πιο καυτές έδρες. Πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Στο πλάνο που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα απέναντι στην Μακάμπι: «Το κλειδί είναι η άμυνα. Μπήκαμε καλά στο ματς με την Μπασκόνια, συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να βρουν πόντους στο τρανζίσιον».

