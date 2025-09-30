Ο Αρόλντ Μουκουντί θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ μέχρι και το 2029, υπογράφοντας νέο συμφωνητικό με τον σύλλογο, με μεγάλη επιβράβευση και στο οικονομικό κομμάτι, αφού θα λαμβάνει σχεδόν διπλάσιο μισθό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος του ξεκαθάρισε πως τον θέλει στην ομάδα για ό,τι χτίζεται αυτή τη στιγμή και με ορίζοντα ό,τι θ’ ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.

«Στην αρένα μπαίνουν μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν. Εδώ, κάθε λίγες μέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος. Είσαι σύμβολο για εμάς και τους οπαδούς μας. Είσαι άτομο με κουλτούρα, που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες» του λέει μεταξύ άλλων.

Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός ήταν λιτός και περιεκτικός στις δηλώσεις του μετά την επέκταση του συμβολαίου του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω τις περιπέτειες με αυτό το κλαμπ, συνεχίζουμε να κατευθυνόμαστε προς τους στόχους μας. Μόνο ΑΕΚ».

Πηγή: skai.gr

