Υπέταξε την Ντιναμό Σασάρι και προκρίθηκε στους «16» του Basketball Champions League η υπερηχητική ΑΕΚ Betsson BC!

Το ματς:

Η ΑΕΚ Betsson BC ξεκίνησε με τους Χολ, Νετζήπογλου, ΜακΡέι, Κουζμίνσκας και Τίλμαν στην αρχική της πεντάδα, πραγματοποιώντας μια εκρηκτική εκκίνηση στο παιχνίδι. Με τους Νετζήπογλου και Κουζμίνσκας να βρίσκουν από 5 και 4 πόντους αντίστοιχα, η «Ένωση» προηγήθηκε 9-5 στο 2’, ενώ λίγο αργότερα έκανε ο 14-8 με τον ΜακΡέι. Μέσω της καλής της άμυνας, η ΑΕΚ έβρισκε εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό ανεβάζοντας συνεχώς τη διαφορά. Χάρη σε ένα γρήγορο 10-0 σερί δια χειρός Τίλμαν, Καμπενγκέλε, Ραντλ και Κουζμίνσκας, οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στο +15 (31-16), με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 31-18.



Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στη δεύτερη περίοδο, με τους γηπεδούχους να βγάζουν τρομερή ενέργεια και διάθεση στο παρκέ, μετατρέποντας το πρώτο ημίχρονο σε παράσταση για έναν ρόλο. Όσο οι Ιταλοί σούταραν συνεχώς πίσω από τα 6,75μ. (6/20τρ. στο 20λεπτο), η ομάδα του Ζοάν Πλάθα έκανε τα βασικά «χτίζοντας» μεγάλες διαφορές. Με τους Κουζμίνσκας και Τίλμαν να κυριαρχούν κάτω από τα δύο καλάθια, η ΑΕΚ πήγε στο +20 (46-26) στο 16’, ενώ λίγο αργότερα, όταν μπήκε στην εξίσωση και ο ΜακΡέι «άγγιξε» το +25 (55-30), προτού οι Ιταλοί μειώσουν στο φινάλε για το 55-35 του ημιχρόνου.

Στις αρχές της τρίτης περιόδου, η Ντιναμό Σάσαρι μπήκε καλύτερα στο παρκέ των Άνω Λιοσίων και με τους Χαραλαμπόπουλο και ΜακΚίνι σε πρώτο πλάνο «ροκάνισαν» τη διαφορά, μειώνοντας στους 14 για το 56-42 στο 28'. Μετά το νωθρό και κάπως νευρικό πρώτο δίλεπτο, η ΑΕΚ επέστρεψε στις... εργοστασιακές της ρυθμίσεις του πρώτου ημιχρόνου! Με δύο διαδοχικά τρίποντα των ΜάκΛεμορ και Ραντλ έστειλε εκ νέου τη διαφορά στο +20 (64-44) στο 25'. Οι Ιταλοί, που βρήκαν επιθετικό ρυθμό σε αυτή την περίοδο, κατάφεραν να μειώσουν ξανά τη διαφορά στους 15 πόντους (70-55), προτού στο τελευταίο δίλεπτο οι γηπεδούχοι βρουν τρία σερί τρίποντα από τους Φλιώνη, Κουζμίνσκας και Νετζήπογλου, κλείνοντας την περίοδο στο +22 για το 81-59!



Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού, η Σάσαρι δεν μπόρεσε ποτέ να κοιτάξει στα μάτια την ΑΕΚ και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα. Παρά το γεγονός πως τα πάντα είχαν κριθεί, η «Ένωση» όχι μόνο δεν άφησε το πόδι από το... γκάζι, αλλά έστειλε τη διαφορά μέχρι και το +33 (107-74), έχοντας ξεπεράσει την 100άρα 4:10' πριν το φινάλε, φτάνοντας δια περιπάτου στη νίκη με το τελικό 110-79!





Τα δεκάλεπτα: 31-18, 55-35, 81-59, 110-79.

