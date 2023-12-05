Την απόφαση των Ελλήνων διαιτητών να κάνουν αποχή σχολίασε, μετά τον Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς αναφέρουν πως είναι σύμφωνοι με οποιαδήποτε κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο ξεκαθαρίζουν πως η αποχή δεν λύνει το πρόβλημα και μεμονωμένα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ήπια αντίδραση που σύντομα θα ξεχαστεί.

Εν συνεχεία λοιπόν, τονίζεται πως οι διαιτητές οφείλουν να δώσουν τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα προκειμένου «το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο».

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σταθερά και συνειδητά αγωνίζεται για καθαρό και δίκαιο ελληνικό ποδόσφαιρο, ως εκ τούτου οποιαδήποτε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση μας βρίσκει σύμφωνους.

Είναι γεγονός πως οι Έλληνες διαιτητές έχουν πολλάκις υποστεί ανεξιχνίαστες επιθέσεις, πιέσεις προσωπικές ή και οικογενειακές, προσπάθειες επηρεασμού τους με κάθε τρόπο.

Η σημερινή τους απόφαση για αποχή δεν λύνει το πρόβλημα και μεμονωμένα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ως μια ήπια αντίδραση που σύντομα θα ξεχαστεί, όπως η αντίστοιχη μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του κ.Τζήλου. Ωστόσο αν οι διαιτητές επιθυμούν αυτό να είναι το πρώτο βήμα ώστε η Πολιτεία κυρίως αλλά και η ΕΠΟ να ασχοληθούν σοβαρότερα με τα θέματα ασφάλειάς τους, θα το αντιμετωπίσουμε ως ένα θετικό βήμα.

Οφείλουν ωστόσο να δώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε το μαχαίρι να φτάσει στο κόκκαλο, ειδάλλως θα πρόκειται για μια ακόμη χαμένη ευκαιρία.Τους καλούμε και τους συμπαραστεκόμαστε στην ανυποχώρητη διεκδίκηση όρων ασφάλειας από το Κράτος, που δεν νοείται να έχει αφήσει ανεξιχνίαστα εγκλήματα κατά προσώπων, ή να δείχνει ανοχή σε απειλές και πιέσεις απ/ όπου κι αν προέρχονται.





