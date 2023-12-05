Euroleague: «Πέταξε» την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, έχασε 71-68 από τη μισή Εφές

Κατώτερος των περιστάσεων στην Πόλη ο Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» έπαιξαν κόντρα στη... μισή Εφές, έκαναν όμως κακή εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, με αποτέλεσμα να ηττηθούν 71-68 και να πέσουν στο 6-6 στη βαθμολογία της Euroleague, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία να περάσουν από μια δύσκολη έδρα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε άσχημα το ματς και βρέθηκε στο -13 (34-21), όμως κατόρθωσε παρόλο που δεν έδειξε καλό πρόσωπο να επιστρέψει στο ματς και να φτάσει σε προβάδισμα 1:50 πριν τη λήξη (65-68). Τάιρικ Τζόουνς και Σέιν Λάρκιν, ωστόσο, έσωσαν την Εφές, με τον τελευταίο να βάζει τρεις κρίσιμες βολές (70-68) και τον Ντίνο Μήτογλου να αστοχεί σε ελεύθερο σουτ ισοφάρισης στη λήξη. Γενικότερα, τα πολλά χαμένα ριμπάουντ (19 επιθετικά η Εφές), σε συνδυασμό με τα 16 λάθη για μόλις 14 ασίστ, κατέστησαν απίθανο το «διπλό».

Το ματς

Ο Ναν σκόραρε τους πρώτους πόντους του αγώνα από μέση απόσταση για το 0-2, ενώ ο Τζόουνς και ο Λάρκιν απάντησαν για το 7-2. Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε με το ένα χέρι λύση, όμως ο Τζόουνς ήταν ασταμάτητος και κάρφωσε για το 9-4. Ο Σέιν Λάρκιν έβαλε μαρκαρισμένο τρίποντο για το 12-4, ενώ δύο βολές του Ντάουμ δημιούργησαν διψήφιο προβάδισμα για την Εφές (14-4). Ο Σλούκας ήρθε από τον πάγκο και έδωσε αμέσως λύση από τη γωνία για το 14-7, όμως Γιλμάζ και Ντάουμ απάντησαν γρήγορα για το 18-7. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεψε και βρήκε λύση στον αιφνιδιασμό με τον Γκριγκόνις για το 18-9, όμως ο Τόμπσον έβαλε εύκολο λέι απ για το 20-9. Ο Λάρκιν με πολύ δύσκολο γκολ φάουλ υπέγραψε το 23-11. Μία βολή του Λεσόρ και ένα τρίποντο του Βιλντόσα διαμόρφωσαν το 23-15 της πρώτης περιόδου.

Με κάρφωμα του Οτούρου, η Εφές επέστρεψε στο +10 (25-15) με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ενώ ο Τόμπσον απάντησε στον Λεσόρ για το 27-17. Ο Οσμάνι με τρίποντο ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +13 υπέρ της Εφές (30-17), με τον Γκραντ να πετυχαίνει 4 σερί πόντους για το 30-21. Η Εφές απάντησε με τη σειρά της, καθώς Λάρκιν και Γκάζι υπέγραψαν το 34-21, ενώ ο Λεσόρ έβαλε δύο βολές για το 34-23. Ο Μήτογλου με τους συνεχόμενους δικούς του πόντους μείωσε σε 34-27, όμως ο Χόλατζ έβαλε τρίποντο για το 37-27. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 37-31 χάρη σε 4 συνεχόμενους πόντους και ένα εντυπωσιακό buzzer beater του Ναν.

Με τρίποντο του Σλούκα στις αρχές του δευτέρου μέρους, ο Παναθηναϊκός AKTOR μείωσε σε 38-34, ενώ 4 συνεχόμενοι πόντοι του Λεσόρ έφεραν το ματς σε ισορροπία (38-38). Ο Τζόουνς έβγαλε αντίδραση και έβαλε συνεχόμενους πόντους για το 42-38, με τον Ναν να κάνει κι αυτός προσωπικό σερί για το 44-42. Ο Μήτογλου και ο Σλούκας έβαλαν μεγάλα μακρινά σουτ, φέρνοντας μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους (46-48). Ο Οσμάνι με τρίποντο από τη γωνία επανέφερε το προβάδισμα της Εφες (50-48). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 50-52 χάρη σε πόντους από Γκραντ και Γκριγκόνις.

Με την έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Ντάουμ ισοφάρισε σε 52-52 με ανάποδο λέι απ, όμως ο Γκραντ απάντησε με ασύλληπτο τρίποντο στη λήξη της επίθεσης για το 52-55. Ο Λάρκιν μείωσε, αλλά ο Μπαλτσερόφσκι έβαλε γκολ φάουλ για το 54-58. Με απίθανο τρίποντο του Λάρκιν, η Εφές ανέκτησε το προβάδισμά της (59-58), με τον Μήτογλου να το ξαναδίνει στους πράσινους μέσω δύο βολών (59-60). Ο Λεσόρ σκόραρε από κοντά και έφερε τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο +3 (59-62), με τον Τόμπσον να μειώνει αμέσως μέσω λέι απ στη λήξη της επίθεσης (61-62) και τον Τζόουνς να βάζει μπροστά την Εφές (63-62). Ο Γκραντ απάντησε με μεγάλο τρίποντο για το 63-65, ενώ ο απίθανος Τζόουνς ισοφάρισε σε 65-65 με βολές. Ο Κέντρικ Ναν με τη σειρά του έβαλε τεράστιο τρίποντο γράφοντας το 65-68, με τον Τζόουνς να μειώνει σε 67-68. Ο Λάρκιν κέρδισε τρεις βολές από τον Γκραντ και τις έβαλε όλες για το 70-68. Ο Μήτογλου είχε ελεύθερο τρίποντο ισοφάρισης στη λήξη όμως αστόχησε, και το ματς έληξε 71-68.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-31, 50-52, 71-68

