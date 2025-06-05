Περίπου 18 νεότευκτα πλοία VLCC (τύπος πετρελαιοφόρου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αργού πετρελαίου) αξίας άνω των 2,25 δισ. δολαρίων θα μπορούσαν να παραγγελθούν τους επόμενους μήνες, καθώς αντικαθίστανται τα γερασμένα πλοία και η παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί.

Ναυτιλιακές πηγές δήλωσαν στο TradeWinds ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα νεότευκτα VLCC και ότι μια σειρά από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε συζητήσεις με νοτιοκορεατικά και κινεζικά ναυπηγεία.

Η CMB.Tech, η Tsakos Shipping & Trading, η Formosa Plastics Marine Corp, η Pan Ocean, η Shipping Corp of India (SCI), η Cosco Shipping Energy και η Shandong Shipping κατονομάστηκαν ως εταιρείες που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά μεγάλων δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου.

Τα ναυπηγεία που προσεγγίστηκαν για θέσεις ελλιμενισμού περιλαμβάνουν τις Samsung Heavy Industries, HD Hyundai Heavy Industries, Hanwha Ocean, Dalian Shipbuilding Industry Co και Jiangsu New Hantong Ship Heavy Industry.

Επιστροφή στα νεότευκτα VLCC

Ο νέος γύρος παραγγελιών σηματοδοτεί την επιστροφή τριών ναυτιλιακών εταιρειών - της Tsakos, της Formosa Plastics και της SCI - σε νεότευκτα VLCC μετά από μια δεκαετία ή και περισσότερο.

Η Tsakos παρήγγειλε για τελευταία φορά δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου το 2015, αναθέτοντας στη Hyundai Heavy Industries - τότε υπό την προηγούμενη ονομασία της - τη ναυπήγηση δύο πλοίων.

Ναυπηγικές πηγές ανέφεραν ότι η Tsakos είναι η μόνη εταιρεία που επιθυμεί να έχει VLCC που λειτουργούν με LNG, με τις άλλες να επιλέγουν συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα.

Ο Έλληνας εφοπλιστής φέρεται να αναζητά δύο πλοία και βρίσκεται σε συζητήσεις με τα τρία μεγάλα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας.

Το τελευταίο συμβόλαιο ναυπήγησης VLCC της Formosa συνήφθη το 2006, όταν έκλεισε έως και οκτώ δεξαμενόπλοια σε ιαπωνικά ναυπηγεία, ενώ της SCI το 2010, όταν ανέθεσε στην Jiangsu Rongsheng Heavy Industries τη ναυπήγηση τεσσάρων πλοίων.

Ένας ειδικός στη ναυπηγική βιομηχανία δήλωσε ότι οι εταιρείες δεξαμενόπλοιων θα ανταγωνίζονται για θέσεις ελλιμενισμού, εάν θέλουν να ναυπηγήσουν τα VLCC τους στη Νότια Κορέα.

Το μεσιτικό γραφείο Clarksons τοποθετεί την τιμή νεότευκτης ναυπήγησης ενός συμβατικού VLCC στα 125 εκατ. δολάρια, μειωμένη κατά 3% από την περσινή τιμή των 129 εκατ. δολαρίων.

Ο αναλυτής της Banchero Costa, Ralph Leszczynski, υποστηρίζει ότι οι σημερινές ισχυρές τιμές των VLCC και η συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ μπορεί να είναι οι λόγοι πίσω από το ενδιαφέρον για την παραγγελία νεότευκτων VLCC.

«Οι κύριοι παραγωγοί του Opec, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι οι κύριοι χρήστες χωρητικότητας VLCC», δήλωσε ο Leszczynski.

Πρόσθεσε ότι το σημερινό ηλικιακό προφίλ των VLCC απαιτεί αρκετά νεότευκτα πλοία μόνο και μόνο για να εξασφαλιστεί η αντικατάσταση του στόλου.

Ένας τεράστιος αριθμός δεξαμενόπλοιων VLCC κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η νομοθεσία ανάγκασε την απόσυρση δεξαμενόπλοιων με μονό κύτος και την αντικατάστασή τους με δεξαμενόπλοια με διπλό κύτος. Επί του παρόντος, το 18% του στόλου των VLCC είναι ηλικίας άνω των 20 ετών και το 22% του στόλου είναι ηλικίας 15-20 ετών.

Η ναυτιλιακή βάση δεδομένων της Clarksons δείχνει ότι το τρέχον βιβλίο παραγγελιών για VLCCs ανέρχεται σε 103, εκ των οποίων οκτώ ναυπηγούνται στην Ιαπωνία, 20 στη Νότια Κορέα και τα υπόλοιπα σε ναυπηγεία της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.