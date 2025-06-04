Η Navios Maritime Partners διεύρυνε το βιβλίο παραγγελιών της αποκτώντας ένα ζευγάρι νεότευκτων δεξαμενόπλοιων.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία της Αγγελικής Φράγκου φέρεται να αγόρασε δύο φορτηγά μεταφοράς προϊόντων aframax με συμβατικά καύσιμα από την Pro Tanker Investment - μια ναυτιλιακή εταιρεία που ξεκίνησε από τον όμιλο New Changjiang, στον οποίο ανήκει το κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong Shipyard, όπου ναυπηγούνται τα πλοία.

Η Navios θα πληρώσει περισσότερα από 67 εκατ. δολάρια για καθένα από τα φορτηγά μεταφοράς προϊόντων χωρητικότητας 115.000-dwt, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με αντλίες φορτίου μεγάλου βάθους.

Η συμφωνία αυξάνει τον συνολικό αριθμό των δεξαμενόπλοιων LR2 που έχει παραγγείλει η Navios στο κινεζικό ναυπηγείο σε 12.

Τα υπόλοιπα 10 νεότευκτα ναυπηγήθηκαν το 2023 και το 2024 και προγραμματίζεται να παραδοθούν μεταξύ 2026 και 2028.

Ναυτιλιακοί παράγοντες δήλωσαν ότι η Pro Tanker παρήγγειλε επτά δεξαμενόπλοια LR2 στο Zhoushan Changhong πέρυσι, αλλά έχει πουλήσει έξι.

Η ελληνική πλοιοκτήτρια Polembros Shipping είναι ο άλλος αγοραστής, αποκτώντας τέσσερα πλοία, ανέφερε την Τρίτη το TradeWinds.

Η Polembros έχει προγραμματιστεί να παραλάβει το 2026, ενώ η Navios έχει προγραμματιστεί να παραλάβει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Όσον αφορά το απούλητο δεξαμενόπλοιο LR2, ναυτιλιακοί παράγοντες δήλωσαν ότι η Pro Tanker σχεδιάζει να ανταλλάξει το πλοίο.

Η ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη έχει δύο δεξαμενόπλοια MR, το Golden Sun (χωρητικότητας 50.000-dwt) (κατασκευής 2024) και το Silver Moon (κατασκευής 2025).

Ο στόλος της Navios

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Navios κατέχει και εκμεταλλεύεται περισσότερα από 170 bulkers, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μεταφορική ικανότητα 15,5 εκατ. dwt και 260.823 teu.

Έχει επίσης παραγγείλει πέντε νεότευκτα δεξαμενόπλοια MR και τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 7.900 teu σε άλλα ναυπηγεία.

Θα παραλάβει τα πλοία μεταφοράς προϊόντων χωρητικότητας 50.000-dwt το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ή το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου panamax κατασκευάζονται στο ναυπηγείο HJ Shipbuilding & Construction και αναμένεται να παραδοθούν το 2026 και το 2027.

Τον περασμένο μήνα, η Navios ανέφερε ότι τα κέρδη της μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου ήταν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα περσινά για την ίδια περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 43% στα 41,7 εκατ. δολάρια, επιβαρυνόμενα από τα χαμηλότερα μέσα κέρδη από το στόλο των bulkers και των δεξαμενόπλοιων και από ζημίες ύψους 5,9 εκατ. δολαρίων από τα πλοία που πούλησε για να ανανεώσει τον στόλο της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.