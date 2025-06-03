Η ταϊβανέζικη Wisdom Marine Lines επιβεβαίωσε ότι πούλησε το Bunun Orchid χωρητικότητας 37.900-dwt σε εταιρεία του ομίλου Βαφειά έναντι 25 εκατ. δολαρίων

Η Wisdom Marine, η οποία εμπορεύεται το πλοίο από την παράδοσή του από το ναυπηγείο I-S Shipyard, ανέφερε ότι κατέγραψε κέρδη 9,9 εκατ. δολαρίων από τη συμφωνία.

Μόλις πριν από δύο μήνες, η εταιρεία πούλησε ένα παρόμοιο αλλά παλαιότερο πλοίο στην τουρκική Manta Shipping, το Bunun Hero χωρητικότητας 37.800-dwt (μετονομάστηκε σε UBC Takoradi, κατασκευής 2015).

Το γεγονός ότι ο όμιλος Vafias αγόρασε ένα σύγχρονο, ιαπωνικής κατασκευής handysize πλοίο, δεν αποτελεί έκπληξη.

Όπως σημειώνει το TradeWinds, ο Έλληνας πλοιοκτήτης δαπάνησε σχεδόν το ίδιο ποσό μόλις πριν από δύο μήνες για ένα άλλο τέτοιο πλοίο, το Izanagi Harmony χωρητικότητας 37.100-dwt (κατασκευής 2021).

Η αγορά bulkers από τον Βαφειά γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν εξετάζει κανείς μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της TradeWinds, το Bunun Orchid είναι το πέμπτο bulker που η ιδιωτική εταιρεία του Βαφειά, Brave Maritime, έχει αγοράσει στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από την αρχή του έτους.

Ο όμιλος Vafias

Ο όμιλος Vafias, στον οποίο ανήκουν οι εισηγμένες στις ΗΠΑ εταιρείες StealthGas, Imperial Petroleum και C3is, καθώς και η ιδιωτική εταιρεία δεξαμενόπλοιων Stealth Maritime, έχει αγοράσει περίπου 20 bulkers από τις αρχές του 2023.

Το TradeWinds αναφέρει πώς οι εισηγμένες εταιρείες της Vafias έχουν μειώσει το καθαρό χρέος τους πρόσφατα, γεγονός που διευκολύνει τις εταιρείες του ομίλου να δαπανήσουν μετρητά για τα ιαπωνικής κατασκευής πλοία που επιθυμούν.

Ειδικότερα, επικεντρώνονται στην αγορά πλοίων μεγάλης χωρητικότητας ακόμη και πριν η αμερικανική κυβέρνηση αρχίσει να υιοθετεί «τιμωρητικά» μέτρα κατά των κινεζικής κατασκευής πλοίων, στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου της Ουάσινγκτον κατά του Πεκίνου.

Ο Βαφειάς έχει αποφύγει την κινεζική ναυπήγηση σε σημείο που οι εταιρείες του ομίλου του να έχουν μόνο ένα τέτοιο πλοίο στο συνολικό στόλο τους που αποτελείται από περισσότερα από 90 φορτηγά μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς αερίου.

Ο Έλληνας πλοιοκτήτης έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι του αρέσουν τα ιαπωνικά πλοία για την εξαιρετική ποιότητα και την υψηλότερη αξία τους.

Πηγή: skai.gr

