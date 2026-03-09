Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τάνκερ ελληνικής διαχείρισης με σαουδαραβικό πετρέλαιο διέσχισε το Στενό του Ορμούζ

Το δεξαμενόπλοιο Shenlong τύπου Suezmax, με χωρητικότητα 1 εκατομμυρίου βαρελιών, φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας 

Τάνκερ

Ένα τάνκερ υπό ελληνική διαχείριση διέσχισε το Στενό του Ορμούζ μεταφέροντας φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από τις πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων Kpler και Lloyd's List Intelligence τη Δευτέρα.

Το δεξαμενόπλοιο Shenlong τύπου Suezmax, με χωρητικότητα 1 εκατομμυρίου βαρελιών, φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας,  σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν εντός του Στενού του Ορμούζ στις 8 Μαρτίου, πριν ενημερώσει την πορεία του καθώς έπλεε προς το ινδικό λιμάνι της Βομβάης.

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, με έδρα την Αθήνα, Dynacom Tankers Management, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τάνκερ Κρίση στη Μέση Ανατολή Σαουδική Αραβία πετρέλαιο Στενά του Ορμούζ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark