Τάνκερ ελληνικής διαχείρισης με σαουδαραβικό πετρέλαιο διέσχισε το Στενό του Ορμούζ

Ένα τάνκερ υπό ελληνική διαχείριση διέσχισε το Στενό του Ορμούζ μεταφέροντας φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από τις πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων Kpler και Lloyd's List Intelligence τη Δευτέρα.

Το δεξαμενόπλοιο Shenlong τύπου Suezmax, με χωρητικότητα 1 εκατομμυρίου βαρελιών, φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν εντός του Στενού του Ορμούζ στις 8 Μαρτίου, πριν ενημερώσει την πορεία του καθώς έπλεε προς το ινδικό λιμάνι της Βομβάης.

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, με έδρα την Αθήνα, Dynacom Tankers Management, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.



Πηγή: skai.gr

