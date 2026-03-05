Περίπου «20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες» έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού του Στενού του Χορμούζ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες.

Ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ, αρμόδιος για την ασφάλεια στη θάλασσα, είναι «έτοιμος να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να βοηθήσει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των ναυτικών», τόνισε ο Ντομίνγκες.

Παράλληλα, η αγορά ασφαλίσεων Lloyd's του Λονδίνου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης της αμερικανικής κυβέρνησης (International Development Finance Corporation) σχετικά με ένα σχέδιο για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και εγγυήσεων έναντι πολιτικών κινδύνων για το θαλάσσιο εμπόριο στον Κόλπο, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι της αγοράς των Lloyd’s.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν χθες Τετάρτη ότι έχουν τον «πλήρη» έλεγχο του Στενού του Χορμούζ.

Από τα πρώτα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν το Σάββατο, ο IMO έχει καταγράψει επτά περιστατικά που σχετίζονται με πλοία στο Στενό, με αποτέλεσμα δύο θανάτους και έξι τραυματισμούς.

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν είναι ποτέ δικαιολογημένη», δήλωσε ο Ντομίνγκες.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή όταν επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή», πρόσθεσε.

Εν μέσω αυτής της μεγάλης έντασης, μεγάλες παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν σταματήσει τα πλοία τους που κατευθύνονται προς τον Κόλπο και εκτρέπουν τα δρομολόγιά τους.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, προέτρεψε «όλα τα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποκλιμάκωση της κατάστασης το συντομότερο δυνατό», ώστε η θαλάσσια ναυσιπλοΐα να μπορέσει να επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

Η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Χορμούζ -μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)- είχε μειωθεί κατακόρυφα κατά 90% την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να αρχίσει να συνοδεύει πετρελαιοφόρα μέσω του στενού του Χορμούζ αν χρειαστεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump) την Τρίτη, προσθέτοντας ότι είχε διατάξει τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης να παρέχει εγγυήσεις ασφαλιστικής κάλυψης έναντι πολιτικών κινδύνων για το θαλάσσιο εμπόριο στον Κόλπο.

Την ίδια ημέρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι επιδιώκει να δημιουργήσει έναν συνασπισμό για τη συγκέντρωση πόρων, «συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών», για την εξασφάλιση «θαλάσσιων διαδρόμων απαραίτητων για την παγκόσμια οικονομία».

Συνεργασία Lloyd's με την αμερικανική κυβέρνηση για ένα σχέδιο ασφάλισης της ναυτιλίας στον Κόλπο

«Η Lloyd’s συνεργάζεται εποικοδομητικά με τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, με σαφή εστίαση στη διασφάλιση ότι η αγορά Lloyd’s θα συνεχίσει να ηγείται ως το παγκόσμιο κέντρο αριστείας για την ασφάλιση κινδύνου πολέμου», δήλωσε εκπρόσωπος των Lloyd’s.

Η Ένωση Αγοράς Lloyd’s (LMA), η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των επιχειρήσεων αξιολόγησης στην αγορά των Lloyd’s, χαιρέτισε την εμπλοκή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την παροχή ασφάλειας, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Σίλα Κάμερον σε δήλωσή της σήμερα.

«Από την Κυριακή 1η Μαρτίου, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 40 διελεύσεις πλοίων μέσω του στενού του Χορμούζ.

«Παραμένουν περίπου 1.000 πλοία, περίπου τα μισά από τα οποία είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, με συνολική αξία κάλυψης που υπερβαίνει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια στον Κόλπο και τα γύρω ύδατα», δήλωσε η Κάμερον, επικαλούμενη στοιχεία.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των πλοίων ήταν ασφαλισμένα στην αγορά του Λονδίνου και η ασφάλιση «παραμένει σε ισχύ».

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Marsh ανακοίνωσε χθες ότι συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους για να διερευνήσει λύσεις για την αποκατάσταση του θαλάσσιου εμπορίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αγορά ναυτιλιακών ασφαλίσεων του Λονδίνου διεύρυνε την περιοχή στον Κόλπο που κρίνει ως περιοχή υψηλού κινδύνου καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Πηγή: skai.gr

