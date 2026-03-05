Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι χτύπησε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά και να μην μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το δεξαμενόπλοιο φλέγεται, υποστηρίζει η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Η ανακοίνωση δεν δίνει λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να συνδέεται με επίθεση στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ νωρίτερα, στην οποία έγινε στόχος ένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με έκθεση του κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι απαγορεύεται σε αμερικανικά, ισραηλινά, ευρωπαϊκά και συμμαχικά πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι παραβάτες θα στοχοποιηθούν.

«Βαριές απώλειες»

Εξάλλου, το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε ότι η χώρα στόχευσε θέσεις «αυτονομιστικών ομάδων» που σκόπευαν να εισέλθουν μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες.

Την Τετάρτη η Τεχεράνη εξαπέλυσε απανωτά κύματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τόσο εναντίον του Ισραήλ όσο και σε ολόκληρη την περιοχή, όσο και στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές είχαν συμβουλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το εάν και πώς θα επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ορισμένα ρεπορτάζ το βράδυ της Τετάρτης ανέφεραν ότι είχε ξεκινήσει μια διασυνοριακή επιχείρηση, πριν αυτό διαψευσθεί από το Ιράν.

Η δήλωση του ιρανικού υπουργείου, που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι οι ιρανικές δυνάμεις συνεργάζονται με «ευγενείς Κούρδους» για να ματαιώσουν το «ισραηλινοαμερικανικό» σχέδιο επίθεσης σε ιρανικό έδαφος.

