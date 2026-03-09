Απόμακρο φαντάζει ακόμα το σενάριο ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζουν ακατάπαυστα τα πλήγματα στο Ιράν.

Οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν ανελέητα την Τεχεράνη, η οποία την Κυριακή καλύφθηκε από πυκνό, τοξικό καπνό μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων το Σαββάτο.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη εκπέμπει μήνυμα αδιαλλαξίας, εξαπολύοντας νέο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και άλλων στόχων στη Μέση Ανατολή. Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας - που κρίνεται πιο σκληροπυρηνικός και από τον πατέρα του - καταδεικνύει ότι το θεοκρατικό καθεστώς θα συνεχίσει να μάχεται. Βίντεο με χτύπημα στο Μπαχρέιν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Φρουροί της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Οι αγορές βυθίστηκαν, καθώς το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει, μαζί με το Ισραήλ, πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

