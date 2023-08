Συνάντηση Βαρβιτσιώτη - Συνδέσμου ακτοπλόων: «Θέλουμε ακτοπλοΐκές εταιρείες υγιείς, κραταιές και κερδοφόρες» Ναυτιλία 11:42, 30.08.2023 linkedin

Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε ότι η πλειονότητα των ακτοπλοϊκών εταιριών ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της κοινωνίας, με σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια