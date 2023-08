Το Greek Maritime Golf Event στηρίζει τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

Your browser does not support the audio element.

Η καλύτερη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα και την Κύπρο, το Greek Maritime Golf Event, θα πραγματοποιηθεί για 9η χρονιά, στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Costa Navarino

Γκολφ & Ναυτιλία ενώνονται και πάλι για καλό σκοπό

To Greek Maritime Golf Event αποτελεί ένα τουρνουά που κάθε χρόνο αποδεικνύει έμπρακτα το κοινωνικό του έργο. Φέτος, η κορυφαία διοργάνωση γκολφ θα ενισχύσει μέσα από τις δράσεις της τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές και τις νικήτριες ομάδες αντίστοιχα, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας λαμβάνοντας μέρος στις κληρώσεις για πλούσια δώρα της λαχειοφόρου αγοράς που θα πραγματοποιηθεί.

Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στη Φλόγα, η οποία συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους, μοιράζεται τους φόβους και τις αγωνίες τους, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους και διεκδικεί ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας αυτών των παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες για τη Φλόγα: www.floga.org.gr



Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», κα. Μαρία Τρυφωνίδη δήλωσε σχετικά: «Η Φλόγα, είναι Πανελλήνιος Σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο που πλέον μετράει 41 χρόνια δυναμικής παρουσίας και κοινωνικού έργου δίπλα στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειες τους, από τη διάγνωση μέχρι και το τέλος της θεραπείας τους. Στους ξενώνες της Φλόγας, φιλοξενούνται εντελώς δωρεάν 50 οικογένειες από όλη την Ελλάδα για όσο διάστημα τα παιδιά υποβάλλονται σε θεραπεία στα Ογκολογικά Τμήματα των Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αθήνας. Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη, υπάρχει όμως έγκαιρη διάγνωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ίαση περισσότερα παιδιά. Μαζί, μπορούμε να διαλύσουμε τις προκαταλήψεις. Ευχαριστούμε όλους όσοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στηρίζουν το έργο μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τους στόχους μας».

Δύο Αγωνιστικές Ημέρες & Μαθήματα Γκολφ

Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει και πάλι στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στον αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο The Bay Course.

Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, η γκολφική δράση μεταφέρεται στο The Dunes Course για ένα ακόμα αγώνα shotgun scramble. Οι ομάδες θα διεκδικήσουν την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Τέλος, οι non-golfers θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Golf Clinic που θα γίνει το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στο The Dunes Course.

Κορυφαίες εταιρείες αναδεικνύουν τη διοργάνωση

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsor είναι η Mainline Shipping Company.

Silver Sponsors είναι οι Aegean Baltic Bank, Arrow Hellas, DNV, Marine Tours και Swift Marine.

Official Sponsor είναι η Miele.

Official Supporters είναι οι Εστιατόριο Ποσειδωνία και Grey Goose.

Official Clothing Partner είναι η Under Armour.

Official Beauty Partner της διοργάνωσης είναι η Messinian Spa.

Official Water της διοργάνωσης είναι το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Karalis Beach Hotel, Μιράν, Άθη Ρόδι και Daily Deli.

Auction Partners είναι οι Costa Navarino, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Iliada Sunset Suites, Namaste Boutique Apartments, Marmari Bay Hotel, Ogarden Suites, Grand Meteora Hotel, Platanos Steakhouse.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.



Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το Sports Marketing Agency of the Year της ActiveMedia Group.

Tο σπουδαίο τουρνουά γκολφ απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη της ναυτιλίας.

Πληροφορίες για το Greek Maritime Golf Event:

website: www.greekmaritimegolf.gr

e-mail: info@greekmaritimegolf.gr

