Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε το deal ΑΝΕΚ - Attica Group - Το σκεπτικό της επιτροπής Ναυτιλία 16:52, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η συγκέντρωση αφορά στις αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών στην ελληνική επικράτεια και σε ζεύγη λιμένων (Προέλευση-Προορισμός) στην Κρήτη και στην Αδριατική