Στυλιανίδης: «Να εξοικειώσουμε τα παιδιά με την ιδέα της θάλασσας και του ναυτικού»

«Έχοντας ανακηρύξει τα έτη 2024 και 2025 ως “Eτη Ναυτικής Εκπαίδευσης”, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη πανελλαδική εκδήλωση, στην οποία θα φέρουμε πιο κοντά τα παιδιά του Δημοτικού, τα δικά μας τα παιδιά, για να γνωρίσουν αυτό που όλοι μας λέμε και περηφανευόμαστε, την ελληνική ναυτοσύνη και τι σημαίνει ελληνική ναυτοσύνη», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος συνόδευσε μαθήτριες και μαθητές του 40ου Δημοτικού σχολείου Πειραιά, στην εκπαιδευτική τους επίσκεψη στο Ε/Γ – Ο/Γ «ΕΛΥΡΟΣ» εντός του λιμένα Πειραιά.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινής δράσης της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ( Σ.Ε.Ε.Ν), με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσών και των απανταχού ναυτικών. Στόχος της δράσης είναι η γνωριμία των μαθητών με τα πλοία της ακτοπλοΐας και η ενημέρωσή τους για το ναυτικό επάγγελμα.

Ο κ. Στυλιανίδης αφού ευχήθηκε στους ναυτικούς και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την εορτή του Αγίου Νικόλαου, επισήμανε ότι στόχος του υπουργείου είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με την ιδέα της θάλασσας και του ναυτικού επαγγέλματος, «γιατί», όπως είπε, «για να διατηρήσει η ελληνική ναυτιλία τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, παγκοσμίως και ευρωπαϊκά, θα πρέπει να έχει Έλληνες ναυτικούς». Ο κ. Υπουργός δεσμεύθηκε, μάλιστα, αυτή η πρωτοβουλία να καθιερωθεί ως θεσμός σε ετήσια βάση, ευχαριστώντας την Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων του υπουργείου και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στην οποία ήταν παρόντες ο Γ.Γ.Ν.Λ., Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν., Διονύσης Θεοδωράτος, οι μαθήτριες και οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του πλοίου και στην γέφυρα, όπου είχαν τη χαρά να συνομιλήσουν με τα στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού και να ενημερωθούν για το ναυτικό επάγγελμα – μπαίνοντας για λίγο στο ρόλο του ναυτικού, μια πολύ σημαντική βιωματική εμπειρία – καθώς και για την συμβολή των πλοίων της ακτοπλοΐας στη διασύνδεση της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι περισσότεροι από 1500 μαθητές από το Βόρειο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, την Εύβοια και την Αττική, από 40 δημοτικά σχολεία, ξεναγήθηκαν με ασφάλεια στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία που ήταν διαθέσιμα στους λιμένες Πειραιώς, Μυτιλήνης, Ρόδου, Ηρακλείου, Χανίων, Κύμης, Κω και Καλύμνου, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους.



Πηγή: skai.gr

