«Η Ελλάδα και η Τουρκία, δεν είμαστε μόνο γείτονες. Είμαστε εταίροι, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα» δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας Abdulkadir Uraloğlu στις 22 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη από 21-22 Νοεμβρίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία των θαλασσίων συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, στο επιτυχημένο σχήμα για την παροχή βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων σε Τούρκους πολίτες για να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά καθώς και στις θετικές προοπτικές του yachting.

Η συνάντηση των δύο Υπουργών πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της Έκτης Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής Ελλάδας και Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη και συμφώνησαν όπως τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής λειτουργήσουν ως «οδικός χάρτης» της συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως οι θαλάσσιες συνδέσεις για τη μεταφορά αγαθών και επιβατών μεταξύ ελληνικών και τουρκικών λιμανιών.

Συμφωνήθηκε επίσης να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η παραδοσιακή συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των δύο χωρών εντός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Υπουργός είχε, επίσης, θερμή συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά τον Υπουργό Μεταφορών, Abdulkadir Uraloğlu, για την ευγενική του πρόσκληση να επισκεφθώ την Κωνσταντινούπολη.

Εγώ και όλη η ομάδα μου είμαστε πραγματικά ευγνώμονες σε εσάς Υπουργέ και στην ομάδα σας, για το θερμό καλωσόρισμα και τη φιλοξενία σας.

Ήταν πραγματική χαρά και τιμή για εμάς, να έχουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα. Την πρώτη του είδους της μεταξύ μας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί μια ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση της ελληνοτουρκικής συνεργασίας στον κρίσιμο τομέα της ναυτιλίας.

Η Ελλάδα και η Τουρκία, δεν είμαστε μόνο γείτονες. Είμαστε εταίροι, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα. Και ως εκ τούτου, είναι φυσικό να θέλουμε να αναπτύξουμε μια ισχυρή συνεργασία.

Οι χώρες μας είναι παραδοσιακοί εταίροι και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), όπου έχουμε αναπτύξει μια στενή και παραγωγική συνεργασία. Και έχουμε υποστηρίξει ο ένας τον άλλον σε διάφορες περιστάσεις.

Σήμερα συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Πιστεύω πραγματικά ότι η ελληνοτουρκική συνεργασία εντός του IMO είναι ένα υποδειγματικό μοντέλο εποικοδομητικής συνεργασίας, μεταξύ δύο χωρών, εντός ενός διεθνούς οργανισμού.

Σήμερα, ενημέρωσα τον συνάδελφό μου Υπουργό για κάποιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός του IMO. Ιδιαίτερα στον τομέα της από – ανθρακοποίησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων και υποχρεώσεων σε ότι αφορά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην προστασία των διαδρομών εμπορίου, στην από – ανθρακοποίηση της ναυτιλίας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Αγαπητοί φίλοι,

Όπως γνωρίζετε, η συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση της Έκτης Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής Ελλάδας και Τουρκίας, που έγινε χθες.

Ήταν μια ουσιαστική και παραγωγική συνάντηση. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα λειτουργήσουν ως "οδικός χάρτης" της συνεργασίας μας σε διάφορους τομείς, όπως οι θαλάσσιες συνδέσεις για τη μεταφορά αγαθών και επιβατών μεταξύ ελληνικών και τουρκικών λιμανιών.

Σήμερα, ο Υπουργός και εγώ επισφραγίσαμε τα θετικά αποτελέσματα της "Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής". Και επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας στον ναυτιλιακό τομέα.

Συγκεκριμένα, αναφέρω τρεις συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας:

Πρώτον, συμφωνήσαμε ότι οι θαλάσσιες συνδέσεις έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση θετικού αθροίσματος για όλους (win-win). Παραμένουμε δεσμευμένοι να τις υποστηρίξουμε.

Δεύτερον, καθιερώσαμε ένα πολύ επιτυχημένο σχήμα για την παροχή βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων σε Τούρκους πολίτες για να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά. Για να σας δώσω μια αίσθηση της επιτυχίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, χορηγήσαμε εκατό χιλιάδες θεωρήσεις!

Τρίτον, ο ναυτιλιακός τουρισμός βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Τόσο από εμπορικά yachts όσο και κρουαζιερόπλοια. Αυτό έχει χειροπιαστά αποτελέσματα ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη στις παράκτιες κοινότητες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, λοιπόν, ότι ο ναυτιλιακός τομέας είναι αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της "θετικής ατζέντας" στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προσκάλεσα επίσημα τον Υπουργό Uraloğlu και την ομάδα του να επισκεφθούν την Αθήνα στο άμεσο μέλλον. Για να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε τον διάλογό μας. Και υποσχέθηκα ένα ωραίο γεύμα ή δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την παραγωγική συνάντηση και για τη θερμή φιλοξενία. Και αναμένω να σας καλωσορίσω στην Αθήνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.