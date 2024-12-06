Στυλιανίδης: Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ναυτικούς - Ο Άγιος Νικόλαος να σας προστατεύει σε κάθε ταξίδι

Τον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών γιορτάζει σήμερα, 6 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Με αφορμή την μεγάλη γιορτή, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης έστειλε χρόνια πολλά στους ναυτικούς της χώρας.

Όπως αναφέρει ο υπουργός στο μήνυμά του: «Σήμερα τιμούμε τον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη των Ναυτικών μας αλλά και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ναυτικούς και στα Στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Χρόνια Πολλά με υγεία, δύναμη και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία με ήρεμες θάλασσες.

Η συνεχής προσπάθειά σας να υπηρετείτε την ελληνική ναυτοσύνη – η οποία αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας μας – και να προσφέρετε στον κλάδο της ναυτιλίας, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους μας. Η ψυχική σας αντοχή, η αφοσίωσή σας στη θάλασσα και το αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού που σας διακατέχει, είναι παραδείγματα προς μίμηση».

Και σημειώνει: «Με αφορμή την σημερινή εορτή, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε σταθερά στο πλευρό σας, στηρίζοντας κάθε σας προσπάθεια. Μαζί, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη ναυτική μας παράδοση και να διασφαλίζουμε τις συνθήκες που σας αξίζουν.

Εύχομαι ο Άγιος Νικόλαος να σας προστατεύει σε κάθε ταξίδι και να σας καθοδηγεί με ασφάλεια και ευημερία στις θάλασσες που διαπλέετε».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.