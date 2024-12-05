Το όραμα της ΟΝΕΧ για έναν κυρίαρχο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών και νέων τεχνολογιών.

Αυτό σημείωσε ο Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων μιλώντας στο Forum "Towards greener shipping: a reality check", που διοργανώθηκε από το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που διοργανώθηκε χθες στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο κ. Ξενοκώστας συμμετείχε στο panel «TOWARDS GREENER SHIPPING, THE VOICE OF SHIPBUILDERS & SHIPOWNERS» και σημείωσε ότι ο Όμιλος ΟΝΕΧ, ως κορυφαίος παίκτης στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας και της Ευρώπης, δεσμεύεται για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ακόμη, ο κ. Ξενοκώστας τόνισε ότι το όραμα της ΟΝΕΧ για έναν κυρίαρχο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών και νέων τεχνολογιών. 'Αλλωστε, συνέχισε ο ίδιος, ο ολιστικός εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων ΟΝΕΧ, σε Σύρο και Ελευσίνα, είναι υπό εξέλιξη από την πρώτη στιγμή που οι γιάρδες πέρασαν στη νέα διοίκηση.

Παράλληλα, σημειώνεται στην ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σημαντικότατο διεθνή ανταγωνισμό και στις νομοθετικές αλλαγές που οφείλουν να ακολουθήσουν στο επίπεδο της Ευρώπης και των κρατών μελών, ώστε τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία να προσπεράσουν τον αθέμιτο - σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνισμό - απότοκο του απαιτητικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ.

Το ελληνικό παράδειγμα αναγέννησης της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι γεγονός, χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και το πείσμα που είχαμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΟΝΕΧ και πρόσθεσε, ωστόσο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε θέση πρωτιάς την επόμενη μέρα θα πρέπει να περάσουμε σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, δηλαδή από τις επισκευές, στις μεγάλες κατασκευές και αυτό απαιτεί συντονισμένες μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, διατηρώντας φυσικά την άριστη ποιότητα στις υπηρεσίες και τους χρόνους.

Ο ανταγωνισμός είναι διεθνής τόνισε ο κ. Ξενοκώστας και για να κυριαρχήσουν στον παγκόσμιο χάρτη χώρες όπως η Ελλάδα ή Γαλλία ο κλάδος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτιλίας, απολαμβάνοντας αντίστοιχου είδους ευελιξία.

Η συμμετοχή του Ομίλου ΟΝΕΧ στο φόρουμ αποτελεί συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας και συμμετοχής σε διαλόγους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναμόρφωση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ως πρωτοπόρος στον κλάδο, η ΟΝΕΧ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα, ενώ σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Ξενοκώστας έχει προτείνει μια δέσμη μεταρρυθμίσεων προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις και αναγκαιότητες του κλάδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.