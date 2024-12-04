Στυλιανίδης: Δημιουργείται συνεργατικός σχηματισμός για την ενίσχυση των επιχειρήσεων ναυτιλιακού εξοπλισμού

Τη δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού, του λεγόμενου «Maritime Cluster» στον Πειραιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, στην ομιλία του κατά την επετειακή εκδήλωση για τα 10 χρόνια από την ίδρυση της Hemexpo. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Όπως ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης «είναι μία πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητας, με αρχικό προϋπολογισμό τα 25 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση των εγχώριων επιχειρήσεων του ναυτιλιακού εξοπλισμού και στοχεύει να βοηθήσει τις εταιρείες της Ηemexpo».

Παράλληλα, ο υπουργός ανέδειξε τον ρόλο και τη συμβολή της Ηemexpo στην ελληνική ναυτιλία εν γένει και ειδικότερα, δε, στην βιομηχανία του ναυτιλιακού εξοπλισμού. «Ο ναυτιλιακός εξοπλισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο κάθε πλοίου και κάθε ναυτιλιακής δραστηριότητας και οι ελληνικές εταιρείες που αποτελούν την Ηemexpo, παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στόλου παγκοσμίως», υπογράμμισε στην ομιλία του. Και πρόσθεσε: «Η Ηemexpo έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας του ναυτιλιακού "cluster" και αποτελεί το συνδετικό κρίκο που μιλάει την ίδια γλώσσα με τους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Μέσα από τα επιτεύγματά της έχει αναδείξει τη δύναμη της συλλογικότητας και της καινοτομίας και συμβάλλει καθοριστικά στην πράσινη μετάβαση αλλά και στην διεθνή αναγνώριση των ελληνικών εταιρειών ναυτιλιακού εξοπλισμού».

Κλείνοντας ο κ. Στυλιανίδης, επισήμανε ότι η ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευής, με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου και την κατασκευή νέων πράσινων πλοίων για την ελληνική ακτοπλοΐα, αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο αλλά και για τον ίδιο και δεσμεύθηκε πως θα υπάρχει συνεχής προσπάθεια, μέσω διαπραγματεύσεων με τους άλλους εταίρους και εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, προκειμένου, όπως είπε, «να κερδίζουμε και να βελτιώνουμε την θέση μας και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε συγκεκριμένους κλάδους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

