Πώς το Ιράν σφίγγει την τανάλια στο Στενό του Ορμούζ: Με φυλάκια, διπλωματικές συμφωνίες και «χαράτσια»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τεχεράνη ελέγχει το Στενό του Ορμούζ μέσω διακρατικών συμφωνιών, αυστηρών ελέγχων από τις ιρανικές αρχές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβολής τελών για ασφαλή διέλευση

Μεταξύ 18 Απριλίου και 6 Μαΐου, λιγότερα από 60 πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με μη δημοσιευμένη ανάλυση της αμερικανικής εταιρείας SynMax Intelligence

Η νεοσύστατη Persian Gulf Strait Authority, που δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες για την έγκριση και φορολόγηση διελεύσεων, απαιτεί από τους πλοιοκτήτες να γνωστοποιούν στοιχεία στους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι διμερείς συμφωνίες προβλέπουν ότι οι χώρες απευθύνονται απευθείας στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ζητώντας άδεια διέλευσης

Η Τεχεράνη έχει αναπτύξει έναν πολύπλοκο μηχανισμό για τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο περιλαμβάνει διακρατικές συμφωνίες, αυστηρούς ελέγχους από τις ιρανικές αρχές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβολή τελών για ασφαλή διέλευση, ασκώντας de facto έλεγχο στην περιοχή.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του δεξαμενόπλοιου Agios Fanourios I, το οποίο κινήθηκε προσεκτικά κατά μήκος της διαδρομής που είχε ορίσει το Ιράν, ακολουθώντας την ακτογραμμή και οδηγώντας το τεράστιο πλοίο ανάμεσα σε νησιωτικά σημεία ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ.

Το μήκους 330 μέτρων Agios Fanourios I, φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο και με προορισμό το Βιετνάμ, παρέμενε ακινητοποιημένο ανοιχτά του Ντουμπάι από τα τέλη Απριλίου. Στις 10 Μαΐου απέπλευσε τελικά για το Στενό, έπειτα από απευθείας συμφωνία με το Ιράν υπό την επίβλεψη του πρωθυπουργού του Ιράκ.

Την πορεία του πλοίου παρακολουθούσαν στενά Βιετνάμ, Ιράκ, Ελλάδα και άλλες χώρες, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters. Κατά διαστήματα ο πομπός εντοπισμού του πλοίου απενεργοποιούνταν, ωστόσο το Agios Fanourios I συνέχιζε την πορεία του. Την ίδια ημέρα, σε μικρή απόσταση, ένα άλλο πλοίο επλήγη από βλήμα, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας.

Αργά το βράδυ της 10ης Μαΐου, το σήμα του πλοίου εμφανίστηκε ξανά στις οθόνες παρακολούθησης. Όμως, καθώς περνούσε κοντά από το νησί Ορμούζ, ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης το ακινητοποίησαν, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο.

Οι δυνάμεις των Φρουρών, που αρχικά είχαν επιτρέψει τη διέλευση, διέταξαν στη συνέχεια το πλοίο να σταματήσει, καθώς υπήρχαν υποψίες για λαθραίο φορτίο και ήθελαν να προχωρήσουν σε επιθεώρηση.

Ύστερα από αρκετές ώρες, το δεξαμενόπλοιο έλαβε άδεια να συνεχίσει, μετατρέποντας μια διαδρομή που συνήθως διαρκεί πέντε ώρες σε μια δοκιμασία δύο ημερών.

«Μόλις ενημερωθήκαμε ότι το Agios Fanourios πέρασε το Ορμούζ, ανασάναμε με ανακούφιση», δήλωσε μία από τις πηγές που παρακολουθούσαν το ταξίδι.

Δεν καταβλήθηκαν χρήματα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Eastern Mediterranean Shipping και έξι ακόμη πηγές με γνώση της υπόθεσης, που επικαλείται το Reuters.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί επέδειξαν ανοχή στη διέλευση του Agios Fanourios I, έπειτα από πιέσεις του Ιράκ και του Βιετνάμ», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Σακελλαρίδης, διευθυντής επιχειρήσεων της Eastern Mediterranean Shipping, απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Ο αυξημένος έλεγχος του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, έχει προκαλέσει αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία. Για να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη εδραιώνει τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, το Reuters μίλησε με 20 πρόσωπα που γνωρίζουν τον μηχανισμό, ανάμεσά τους ευρωπαϊκές και ασιατικές ναυτιλιακές πηγές, καθώς και Ιρανούς και Ιρακινούς αξιωματούχους. Επίσης, εξέτασε ιρανικά έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και ανέλυσε κινήσεις πλοίων στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ορισμένες λεπτομέρειες του ταξιδιού του Agios Fanourios I δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα, ωστόσο συμφωνούν με μαρτυρίες άλλων ναυτιλιακών αξιωματούχων που διαχειρίζονται ή πλοηγούν πλοία στην ίδια διαδρομή.

Τέλη ασφαλείας και ναυσιπλοΐας

Στις αρχές Μαΐου, περίπου 1.500 πλοία με 22.500 ναυτικούς παρέμεναν εγκλωβισμένα στον Κόλπο, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό. Ο αποκλεισμός οφείλεται στην ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία στο Στενό του Ορμούζ από θέσεις κατά μήκος των ακτών.

Ο έλεγχος της Τεχεράνης έχει μετατρέψει τη σύγκρουση σε αυτό που ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας χαρακτήρισε ως τη χειρότερη ενεργειακή κρίση στην παγκόσμια ιστορία. Ως απάντηση, το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει δικό του αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία και φορτία, δημιουργώντας ζώνη ελέγχου έξω από το Στενό.

Μόνο περιορισμένος αριθμός πλοίων έχει καταφέρει να περάσει από τη θαλάσσια οδό. Μεταξύ 18 Απριλίου και 6 Μαΐου, λιγότερα από 60 πλοία διέσχισαν το Στενό, σύμφωνα με μη δημοσιευμένη ανάλυση της αμερικανικής εταιρείας SynMax Intelligence. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 120 έως 140 πλοία περνούσαν καθημερινά από το Στενό του Ορμούζ, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά ήταν πετρελαιοφόρα.

Οι Αμερικανοί πολίτες απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές με την ιρανική κυβέρνηση βάσει των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, και μη Αμερικανοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με «δευτερογενείς κυρώσεις» εάν συνεργάζονται με ιρανικές οντότητες. Επιπλέον, πολλές δυτικές κυβερνήσεις διατηρούν δικές τους κυρώσεις και περιορισμούς απέναντι στο Ιράν.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση την 1η Μαΐου, προειδοποιώντας «για τον κίνδυνο κυρώσεων σε περίπτωση πληρωμών ή αναζήτησης εγγυήσεων ασφαλούς διέλευσης από το ιρανικό καθεστώς»

Σύμφωνα με το Reuters, ο νέος ιρανικός μηχανισμός λειτουργεί με πολυεπίπεδο σύστημα προτεραιότητας, δίνοντας προβάδισμα σε πλοία που συνδέονται με συμμάχους της Τεχεράνης, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Ακολουθούν χώρες με στενές σχέσεις με το Ιράν, όπως η Ινδία και το Πακιστάν, ενώ στη συνέχεια εφαρμόζονται διακρατικές συμφωνίες που επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων όπως το Agios Fanourios I.

«Το υπουργείο είναι έτοιμο να αναλάβει δράση εναντίον οποιασδήποτε ξένης εταιρείας υποστηρίζει το παράνομο ιρανικό εμπόριο», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το σύστημα.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα πόσα πλοία έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής αυτόν τον μηχανισμό. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, δεν επιτρέπεται να περάσουν από το Στενό.

Δύο ευρωπαϊκές ναυτιλιακές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένα πλοία που δεν καλύπτονται από διακρατικές συμφωνίες πληρώνουν στις ιρανικές αρχές περισσότερα από 150.000 δολάρια για να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σε ορισμένα πλοία επιβάλλονται τέλη ασφαλείας και ναυσιπλοΐας, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με το φορτίο. Κανείς από τους δύο δεν έδωσε συγκεκριμένα ποσά, ωστόσο ένας εξ αυτών δήλωσε ότι «δεν υπόκεινται όλες οι χώρες σε αυτές τις χρεώσεις».

«Η νέα κανονικότητα»

Σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να επιβάλλουν χρεώσεις για την ασφαλή διέλευση από ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα. Ωστόσο, μπορούν να υπάρχουν τέλη που σχετίζονται με την ασφάλεια ή άλλες υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα πλοία αντιμετωπίζονται ισότιμα ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Οι πληρωμές αυτές, καθώς και τα ονόματα των πλοιοκτητών που φέρεται να κατέβαλαν χρήματα στις ιρανικές αρχές για να αποδεσμεύσουν τα πλοία τους, αποτελούν αυστηρά φυλασσόμενο μυστικό, καθώς τέτοιες συναλλαγές θα παραβίαζαν τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις κατά της ιρανικής κυβέρνησης. Το Reuters δεν κατόρθωσε να διαπιστώσει με ποιον τρόπο μεταφέρθηκαν τα χρήματα ή ποια ιρανική οντότητα τα έλαβε.

Πέρα από τις πιθανές οικονομικές κυρώσεις, όσοι προχωρούν σε τέτοιες πληρωμές κινδυνεύουν να χάσουν και την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον τα χρήματα μπορεί να θεωρηθεί ότι ωφελούν τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί διεθνώς ως τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με δύο ειδικούς στη ναυτική ασφάλιση.

Η προθυμία ορισμένων πλοιοκτητών να διαπραγματευτούν απευθείας με το Ιράν, παρά τους κινδύνους, δείχνει τον βαθμό ελέγχου που ασκεί η Ισλαμική Δημοκρατία στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και ειδικός σε θέματα Ιράν.

«Το Στενό θα παραμένει κλειστό ή θα ανοίξει μόνο με την έγκριση του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε ο Σιτρινόβιτς, ο οποίος σήμερα εργάζεται στο ισραηλινό think tank Institute for National Security Studies. «Κάποιοι θα περνούν λόγω πολιτικών συμμαχιών, άλλοι θα πρέπει να πληρώνουν και άλλοι θα επιστρέφουν πίσω. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα».

Απαντώντας στα ευρήματα του Reuters για τον νέο μηχανισμό ελέγχου του Ιράν, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ζήτησε να παραμείνει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ και εξέφρασε ανησυχία για «τις μελλοντικές ρυθμίσεις στην περιοχή».

«Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και την καθιερωμένη πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας των παράκτιων κρατών, καθώς και τα θεμιτά αιτήματα των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Έλεγχοι «διασυνδέσεων» από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Πέρα από τις διακρατικές συμφωνίες, η εξασφάλιση ιρανικής άδειας διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ προϋποθέτει λεπτομερή διαδικασία ελέγχου από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), την επίλεκτη στρατιωτική δύναμη του Ιράν, σύμφωνα με τρεις ιρανικές πηγές και μία ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πηγή.

Οι Φρουροί εξετάζουν ένα «έγγραφο διασυνδέσεων» που υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή του πλοίου μέσω ενδιάμεσου φορέα.

«Ο έλεγχος διασυνδέσεων γίνεται για να διαπιστωθεί αν το πλοίο έχει οποιαδήποτε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ», ανέφερε η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πηγή. Όπως είπε, η διαδικασία αξιολόγησης διαρκεί περίπου μία εβδομάδα και ενδέχεται να περιλαμβάνει ακόμη και φυσική επιθεώρηση του πλοίου.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το Reuters και τα οποία διαβιβάστηκαν σε ναυτιλιακές πηγές από τη νεοσύστατη Persian Gulf Strait Authority, αρχή που δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες για την έγκριση και φορολόγηση διελεύσεων, οι Φρουροί απαιτούν από τους πλοιοκτήτες να γνωστοποιούν λεπτομέρειες όπως η αξία του φορτίου, η σημαία του πλοίου, η προέλευση και ο προορισμός του, ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής, καθώς και οι εθνικότητες του πληρώματος.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από διάφορους κρατικούς ιρανικούς φορείς, όπως ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας, το υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου, ο εθνικός ναυτιλιακός οργανισμός και το αρμόδιο όργανο ασφαλείας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τρεις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι ίδιοι τόνισαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση των πλοίων.

Οι διμερείς συμφωνίες για τη διέλευση περιλαμβάνουν επιπλέον στάδιο: οι χώρες απευθύνονται απευθείας στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ζητώντας άδεια. Ο υπουργός διαβιβάζει το αίτημα στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο οποίο συμμετέχουν οι Φρουροί της Επανάστασης και εκπρόσωποι του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

«Στη συνέχεια λαμβάνεται απόφαση και κοινοποιείται στους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι οι Φρουροί παρέχουν τις συντεταγμένες και τις οδηγίες που απαιτούνται για ασφαλή διέλευση.

Για το Agios Fanourios I, η κυβέρνηση του Ιράκ συνεργάστηκε με τον κρατικό οργανισμό εμπορίας πετρελαίου SOMO για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, υπό την εποπτεία του τότε πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της διαδικασίας.

Τρεις αξιωματούχοι του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου δήλωσαν ότι πριν από τη διέλευση διαβίβασαν στους Ιρανούς το φορτωτικό έγγραφο και τα στοιχεία του πληρώματος του Agios Fanourios I.

Άλλες χώρες έχουν διαμορφώσει διαφορετικές διαδικασίες. Μεταξύ αυτών και η Ινδία, η οποία εισάγει περίπου το 90% των αναγκών της σε πετρέλαιο και το 50% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, μεγάλο μέρος των οποίων διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του ινδικού υπουργείου Ναυτιλίας, το Νέο Δελχί χρησιμοποιεί την πρεσβεία του στην Τεχεράνη για επαφές με τις ιρανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης και του ιρανικού ναυτικού, το οποίο εγκρίνει τα πλοία που επιθυμούν να εξέλθουν από τον Κόλπο.

«Αφού ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ο πλοίαρχος λαμβάνει συγκεκριμένη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και το πλοίο εξέρχεται από την περιοχή με καθοδήγηση του ιρανικού ναυτικού. Οι πλοίαρχοι λαμβάνουν αυστηρές οδηγίες να ακολουθούν ακριβώς τη διαδρομή που τους δίνεται», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ακόμη ότι τα πλοία καλούνται να απενεργοποιούν τους πομπούς εντοπισμού τους και να αποφεύγουν τη χρήση δορυφορικών επικοινωνιών.

Μετά τη χορήγηση άδειας από το Ιράν, το ινδικό ναυτικό επικοινωνεί απευθείας με τους πλοιάρχους ινδικών πλοίων στον Κόλπο και τους δίνει συγκεκριμένα σημεία πορείας, σύμφωνα με πηγή της ινδικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Το ινδικό ναυτικό μάς είπε επίσης ότι αν οι Ιρανοί σας ζητήσουν να σταματήσετε, πρέπει να σταματήσετε. Αν σας ζητήσουν να κινηθείτε, πρέπει να κινηθείτε», δήλωσε η πηγή. «Και εμείς ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες».

Μέχρι στιγμής, 13 πλοία με ινδική σημαία έχουν καταφέρει να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, ενώ άλλα 13 παραμένουν εγκλωβισμένα δυτικά του περάσματος, σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας στις 14 Μαΐου.

Η Ινδία, η Ρωσία, το Πακιστάν και το Βιετνάμ δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Επικίνδυνη διέλευση μέσα από το Στενό

Για πολλά πλοία, η έξοδος από τον Περσικό Κόλπο και η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ προϋποθέτει τη διέλευση από πολλαπλά ιρανικά σημεία ελέγχου, τα οποία συχνά επανδρώνονται από ένοπλο προσωπικό, σύμφωνα με δύο πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τρεις Ιρανούς αξιωματούχους.

Το Agios Fanourios I πέρασε δίπλα από ιρανικά στρατιωτικά σημεία ελέγχου στα νησιά Αμπού Μούσα, Μεγάλο Τουνμπ και Λαράκ. Το Reuters επιβεβαίωσε τις συντεταγμένες αυτές μέσω δημόσιων δεδομένων εντοπισμού του πλοίου και πηγών που γνωρίζουν παρόμοιες διελεύσεις.

Όταν το δεξαμενόπλοιο πλησίασε το νησί Ορμούζ, στην είσοδο του Στενού, ακινητοποιήθηκε προσωρινά από ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που γνώριζε το περιστατικό. Όπως είπε, υπήρχαν πληροφορίες για πιθανό λαθραίο φορτίο στο πλοίο.

Οι πληροφορίες αποδείχθηκαν λανθασμένες και, ύστερα από σύντομη σύγχυση και επιθεώρηση του πλοίου, το Agios Fanourios I συνέχισε το ταξίδι του.

Παρόμοια χαοτική επικοινωνία φαίνεται ότι οδήγησε και σε επίθεση εναντίον δύο πλοίων με ινδική σημαία που επιχείρησαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με πηγή της ινδικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει φόβο στους Ινδούς ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο.

«Τα πλοία αυτά δεν διαθέτουν θωράκιση ή κάτι αντίστοιχο», ανέφερε η πηγή. «Οι σφαίρες διαπερνούν το σκάφος». Όπως εξήγησε, οι ένοπλοι στοχεύουν κυρίως τους χώρους διαμονής του πληρώματος, καθώς «δεν μπορούν να πυροβολήσουν τις δεξαμενές επειδή μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά».

Ινδός ναυτικός που κατάφερε να περάσει το Στενό του Ορμούζ με φορτηγό πλοίο δήλωσε ότι το πλοίο του περίμενε για ημέρες στον Κόλπο μέχρι η ναυτιλιακή εταιρεία να εξασφαλίσει άδεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στη συνέχεια, δόθηκαν οδηγίες στο πλοίο να προσεγγίσει το νησί Λαράκ και το ιρανικό ναυτικό επικοινώνησε με τον πλοίαρχο. Οι Ιρανοί αξιωματικοί ζήτησαν να υψωθεί η σημαία του πλοίου και να δοθούν στοιχεία για το σκάφος, ενώ ακολούθησαν συνομιλίες με τη ναυτιλιακή εταιρεία. Σύμφωνα με τον ναυτικό, οι Ιρανοί ρωτούσαν επανειλημμένα για τις εθνικότητες του πληρώματος.

«Μετά από μερικές ώρες, ο πλοίαρχος έλαβε διαδρομή από τους Φρουρούς της Επανάστασης», είπε. Συνοδευόμενο από μικρότερα σκάφη του ιρανικού ναυτικού, το πλοίο έπρεπε να κινηθεί πολύ προσεκτικά λόγω φόβου για θαλάσσιες νάρκες.

«Ήταν τρομακτικό θέαμα», είπε. «Ακόμη και στα πιο τρελά μου όνειρα, δεν μπορώ να φανταστώ να ξαναβγώ στη θάλασσα εν μέσω πολέμου».

Ωστόσο, ακόμη και για τα πλοία που καταφέρνουν να περάσουν το Στενό του Ορμούζ, η δοκιμασία δεν τελειώνει απαραίτητα εκεί.

Μία ημέρα αφότου εξήλθε από τα ιρανικά ύδατα, το Agios Fanourios I βρέθηκε αντιμέτωπο με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Για έξι ημέρες, το δεξαμενόπλοιο κινούνταν σε μικρή τριγωνική πορεία, ενώ ο αμερικανικός στρατός εξέταζε τα έγγραφά του.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στο πλοίο με σημαία Μάλτας να επιστρέψει, στο πλαίσιο εφαρμογής του συνεχιζόμενου αποκλεισμού», δήλωσε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Ο Κωνσταντίνος Σακελλαρίδης, διευθυντής επιχειρήσεων της Eastern Mediterranean Shipping, δήλωσε ότι το Βιετνάμ άσκησε πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να επιτραπεί η συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου. Όπως είπε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να ακινητοποιηθεί εξαρχής, καθώς «ούτε το πλοίο ούτε το φορτίο είχαν οποιαδήποτε σχέση με το Ιράν».

Το Reuters δεν κατάφερε να διαπιστώσει πόσα ακόμη πλοία έχουν σταματήσει από τις αμερικανικές αρχές μετά την επιβολή του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου.

Το Agios Fanourios I αφέθηκε τελικά ελεύθερο στις 16 Μαΐου χωρίς επίσημη εξήγηση. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το Βιετνάμ μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.





Πηγή: skai.gr

