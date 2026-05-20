Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με δύο κανονισμούς που καταργούν τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και δίνουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά σε ορισμένα γεωργικά και θαλασσινά προϊόντα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στην κοινή δήλωση ΕΕ - ΗΠΑ της 21ης Αυγούστου 2025. Τα τελικά κείμενα που συμφωνήθηκαν θα υποβληθούν τώρα για επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις προσεχείς εβδομάδες, ώστε να τεθούν γρήγορα σε ισχύ.

Η σημερινή συμφωνία εγγυάται την επίτευξη των βασικών στόχων της κοινής δήλωσης ΕΕ–ΗΠΑ - τη διατήρηση σταθερού, δίκαιου, προβλέψιμου και αμοιβαία επωφελούς διατλαντικού εμπορίου και διατλαντικών επενδύσεων - και ανοίγει τον δρόμο για την αύξηση του διατλαντικού εμπορίου, διερευνώντας περαιτέρω τομείς για μείωση των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ.

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Διοργανικών Σχέσεων και Διαφάνειας, δήλωσε σχετικά:«Συλλογική προσπάθεια. Ισχυρό αποτέλεσμα. Ουσιαστική δουλειά. Χαιρετίζω την επιτυχή έκβαση του τριμερούς διαλόγου, η οποία συνάδει πλήρως με την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ. Η ΕΕ έχει αποδείξει ότι είμαστε αξιόπιστος εμπορικός εταίρος, ενώ παράλληλα υπερασπιζόμαστε σθεναρά τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων μερών. Μόλις εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα ενισχύσει τη σταθερότητα στο διατλαντικό εμπόριο και θα ανοίξει ακόμα περισσότερο την πόρτα για εποικοδομητική συνεργασία. Αυτό πιστεύω ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον και ότι αντικατοπτρίζει την κοινή μας φιλοδοξία.»

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

