«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίζει προκλητικούς στολίσκους, που στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, να εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα και να φτάνουν στη Γάζα», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, ο ίδιος κράτησε αποστάσεις από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με αφορμή τη διαχείριση του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβιρ τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ» τόνισε o πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτηριστικά και σημείωσε πως έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές της χώρας να προχωρήσουν στην ταχύτατη απέλαση των ακτιβιστών από την ισραηλινή επικράτεια.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

Σημειώνεται πως τα ισραηλινά κοινωνικά δίκτυα κοινοποίησαν βίντεο που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud που κρατούνται από το Ισραήλ στο λιμάνι του Ασντόντ.

Στο επίμαχο βίντεο, ακτιβιστές είναι σκυμμένοι εν μέσω ενστόλων μέσα σε μια μεγάλη σκηνή, γονατισμένους και δεμένους πισθάγκωνα με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ είναι περιτριγυρισμένοι από ενστόλους.

«Ακτιβιστές του Στόλου ακούν το "Hatikva"» (εθνικός ύμνος του Ισραήλ) σχολιάζει ένας Ισραηλινός χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα.

Ογδόντα επτά ακτιβιστές οι οποίοι βρίσκονταν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα και σήμερα κρατούνται από το Ισραήλ, ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την κράτησή τους και να δείξουν αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

🚢 Israeli Security Minister Itamar Ben-Gvir verbally abuses detained Gaza aid flotilla activists at Ashdod Port



📹 Footage shows activists handcuffed and lying on the ground with their heads down



➡️ Israeli forces attacked 50 vessels carrying 428 people from 44 countries in… pic.twitter.com/a5caNKbUmM — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2026

Σε ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο στολίσκος ανέφερε ότι «για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ''ο πιο ηθικός στρατός''', απήγαγε τους συντρόφους μας από διεθνή ύδατα».

Σε δεύτερο βίντεο, ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ φέρεται να βρίζει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου βοήθειας, με μια ακτιβίστρια να προπηλακίζεται.

Πηγή: skai.gr

