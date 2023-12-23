Το ξεχωριστό βραβείο της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών απονεμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στην «Θάλασσες Αριστείας - ExcellenSeas» για τη πολύτιμη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία.

Η ExcellenSeas εδώ και 8 χρόνια προσφέρει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα υποτροφιών σε μαθητές και μαθήτριες των ακριτικών νησιών που πέρασαν σε πανεπιστημιακές σχολές, αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να ανταποκριθούν στο κόστος των σπουδών.

Έτσι, πρώτα απ´ όλα κάθε υπότροφος της λαμβάνει ετησίως 7000 ευρώ. Παράλληλα «υιοθετείται» από ένα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου το οποίο εργάζεται ως μέντορας για οποιαδήποτε ηθική, ακαδημαϊκή ή άλλη μορφής στήριξη χρειαστεί ο υπότροφος, κάθ´ όλη την διάρκεια των σπουδών του. Τέλος, του εξασφαλίζεται εργασιακή εμπειρία, πάνω στο αντικείμενο που σπούδασε, με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν πιο άμεση επαγγελματική του αποκατάσταση.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της ExcellenSeas στελεχώνεται από τακτικούς ή ομότιμους Καθηγητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες διακεκριμένες για το ήθος και το υψηλό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους επίπεδο.

Η πολύτιμη αυτή προσφορά της ExcellenSeas στους μαθητές - φοιτητές των ακριτών νησιών της Ελλάδος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενη παρόμοια προσπάθεια. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία η ExcellenSeas έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος της. Έχει απονέμει συνολικά 42 υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες από νησιά όπως η Δονούσα, η Αστυπάλαια, το Καστελόριζο, το Μεγανήσι, ο 'Αη Στράτης, η Νίσυρος, η Χάλκη, τα Ψαρά, η Κάσος, οι Λειψοί και οι Φούρνοι.

Το βραβείο της Ακαδημίας παρέλαβε η πρόεδρος του φορέα και ιδρύτρια του Δρ. Ευγενία Τζαννίνη η οποία βαθιά συγκινημένη δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών μας δίνει τεράστια ώθηση. Δημιουργεί όμως και ένα αντίστοιχα τεράστιο καθήκον: να διατηρήσουμε αμείωτη την προσπάθεια και να ενδυναμώσουμε το αξιακό σύστημα του φορέα».

Αξίζει να σημειωθεί πως η ExcellenSeas ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της κολυμβητικής ομάδας ανοιχτής θάλασσας Pastra Cretonaxiosa. Τα μέλη της ομάδας, κολυμπώντας κάθε χρόνο μεγάλες αποστάσεις σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών είδαν τις τεράστιες ανάγκες των ακριτικών νησιών και θέλησαν να βοηθήσουν ώστε να γίνει πιο εύκολη η ζωή των νησιωτών.

Έτσι δουλεύοντας αφιλοκερδώς έχουν θέσει πλέον ως βασικό στόχο των κολυμβητικών τους εξορμήσεων την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την συγκέντρωση πόρων για τις υποτροφίες που χορηγούν.

Η πανηγυρική συνέδρια έλαβε χώρα στην επιβλητική αίθουσα τελετών της Ακαδημίας Αθηνών παρουσία εκλεκτών καλεσμένων από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Το βραβείο απένειμε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Μιχαήλ Σταθόπουλος.

