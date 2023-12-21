Στυλιανίδης για Σουέζ: Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε κάθε πειρατή της διεθνούς τάξης

«Ο Πειραιάς και τα άλλα μας λιμάνια θα χάσουν πολλά αν δεν περάσουν τα πλοία από το Σουέζ», ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην Ertnews, ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης, και συμπλήρωσε πως ο δυτικός κόσμος έχει δυνατότητες τεχνολογικές για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Χούθις και μπαίνει και η Ευρώπη στη συμμαχία για προστασία του εμπορίου μέσω του Σουέζ.
Πηγή: ertnews.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.