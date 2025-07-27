Κικίλιας στον ΣΚΑΪ: Νέα μέσα πυρόσβεσης και ενίσχυση της επιτήρησης στα θαλάσσια σύνορα

Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η παραλαβή νέων πυροσβεστικών μέσων, όπως drones, ελικόπτερα και ειδικά οχήματα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ενίσχυση των δυνάμεων δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και στην ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε με τον ίδιο τρόπο και το Λιμενικό Σώμα, με νέα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και συστήματα επιτήρησης στο ανατολικό Αιγαίο και νότια της Κρήτης».

Μεταναστευτικές ροές και λαθρεμπόριο στο Λιβυκό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, με τον υπουργό να περιγράφει την κατάσταση στο Λιβυκό πέλαγος ως «τη μεγαλύτερη πρόκληση» για τις ελληνικές αρχές.

«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι έχουν στραφεί προς τη διαδρομή από τη Λιβύη προς τη Γαύδο. Όποιος εισέρχεται παρανόμως συλλαμβάνεται και οδηγείται με χειροπέδες σε κλειστά κέντρα. Είναι άλλο η προσφυγιά λόγω πολέμου και άλλο η διοχέτευση νεαρών ανδρών μέσω δικτύων που εκμεταλλεύονται την αστάθεια στη Βόρεια Αφρική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί για την προμήθεια των νέων μέσων, με στόχο την ολοκλήρωση τους εντός πέντε μηνών.

Αντίδραση για τις εικόνες με ΑμεΑ στο γκαράζ πλοίου

Σχετικά με τις εικόνες ντροπής, στις οποίες άτομα με αναπηρία εντοπίστηκαν να ταξιδεύουν στο γκαράζ επιβατηγού πλοίου λόγω έλλειψης πρόσβασης, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «τα μικρά πλοία δεν διαθέτουν ανελκυστήρες» και δεσμεύτηκε για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

«Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση. Το πλήρωμα έχει υποχρέωση να βοηθά. Θα προχωρήσουμε σε λύσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία», δήλωσε.

