Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες σε Αττική, Εύβοια, Κύθηρα, Μεσσηνία, Χανιά και Λακωνία. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε όλα τα πεδία των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες - οι σημαντικότερες εκ των οποίων ήταν σε Αττική, Εύβοια, Κύθηρα, Μεσσηνία και Χανιά προκαλώντας καταστροφές σε περιουσίες και δασικές εκτάσεις- και αντιμετωπίζουν διάσπαρτους καπνούς εντός των καμένων εκτάσεων.

Κλιμάκια της ΔΑΕΕ αλλά και τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Συνολικά 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 50 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο Δευτέρα 28 Ιουλίου σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και στις ΠΕ Μαγνησίας, Ηλείας και Αχαΐας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)

* Περιφέρεια Πελοποννήσου

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

* Περιφέρεια Κρήτης.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: skai.gr

