CLIA: H καμπάνια «All Aboard Greece» δίνει φωνή στην κοινότητα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, εγκαινιάζει σήμερα την καμπάνια “All Aboard Greece”, μέσα από την οποία εκπρόσωποι της Ελληνικής κυβέρνησης και των λιμενικών αρχών μαζί με ηγετικά στελέχη του τουρισμού, ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Η καμπάνια συγκεντρώνει σημαντικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, λιμενικών αρχών και φορέων τουρισμού, ακαδημαϊκούς, προμηθευτές και επαγγελματίες της κρουαζιέρας. Το κοινό τους μήνυμα: η κρουαζιέρα στην Ελλάδα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας — και ο συντονισμός και η συνεργασία είναι το κλειδί για τη βιωσιμότητά της.

Η καμπάνια περιλαμβάνει τέσσερα βίντεο με δηλώσεις και απόψεις από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της κρουαζιέρας. Τα δύο πρώτα βίντεο που παρουσιάζονται σήμερα, πραγματεύονται τα εξής θέματα:

Κρουαζιέρα και Οικονομική Συνεισφορά – Με δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλη Κουτουλάκη, πρακτόρων και ακαδημαϊκών, στο βίντεο αναδεικνύεται πώς η κρουαζιέρα παράγει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας και στηρίζει εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε νησιωτικές κοινωνίες.

Λιμάνια και Ανάπτυξη – Εστιάζοντας σε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς, στο βίντεο διερευνάται η σημασία των υποδομών και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Ελλάδας ως κορυφαίου κόμβου κρουαζιέρας.

«Η κρουαζιέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ελληνική οικονομία καθώς χιλιάδες άνθρωποι βιοπορίζονται από αυτήν και όλοι αυτοί οι επαγγελματίες είναι οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές μας. Είμαστε περήφανοι που μέσα από αυτήν την καμπάνια δίνουμε φωνή στους ανθρώπους και τους επαγγελματίες που κάνουν πραγματικότητα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα», δήλωσε η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA.

Τα επόμενα δύο βίντεο — Τοπικές Φωνές και Βιώσιμη Κρουαζιέρα — που θα ακολουθήσουν, ενισχύουν το μήνυμα της καμπάνιας για υπεύθυνη ανάπτυξη.



Στην καμπάνια συμμετέχουν εκπρόσωποι από:

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Την Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου (MedCruise)

Την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙ.ΜΕ.)

Τις Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου, Κέρκυρας, Πειραιά, Ρόδου και Σαντορίνης

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Κυκλάδων και Πειραιά

Τις τοπικές αρχές της Μυκόνου και του Πύργου

Επαγγελματίες του τουρισμού και προμηθευτές

Ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς

