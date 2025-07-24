Ένα πλοίο που μετέφερε ζώα, δέχθηκε πυρά στα ανοικτά της Υεμένης, σε ένα περιστατικό που πιθανότατα δεν σχετίζεται με τους αντάρτες Χούθι, σημειώνει το Trade Winds.

Η εταιρεία ναυτικών πληροφοριών Ambrey Analytics ανέφερε ότι το πλοίο με σημαία Κομόρων φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστους δράστες σε ξύλινη βάρκα ενώ διέσχιζε τα ύδατα ανατολικά των νησιών Χάνις τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

H επίθεση έγινε 30 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού της Μότσα στην Υεμένη.

Τα δεδομένα της AIS υποδεικνύουν ότι το πλοίο είναι το Merinos Livestock, χωρητικότητας 2.200-dwt (κατασκευής 1976), το οποίο αναφέρεται ως ελεγχόμενο από την IMS Greece στον Πειραιά, με την οποία δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία.

Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι έλαβε οδηγίες να προχωρήσει προς τη Μότσα.

Η Ambrey σημείωσε ότι το λιμάνι δεν ελέγχεται από τους ΧούΘι.

Το πλοίο, το οποίο εκτιμάται ότι είχε ελεύθερο ύψος 2,5 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπουσάσο της Σομαλίας προς την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Πραγματοποίησε αναστροφή μετά το περιστατικό και άρχισε να κατευθύνεται νότια προς τη Μότσα.

Η εταιρεία ασφαλείας Diaplous Group δήλωσε ότι το πλοίο παρατηρήθηκε να κινείται προς το λιμάνι με ταχύτητα οκτώ κόμβων αρχικά.

«Το περιστατικό αξιολογείται επί του παρόντος ως υπόθεση πειρατείας σε εξέλιξη, με πιθανή πρόθεση να καταληφθεί ο έλεγχος του πλοίου και του φορτίου του», πρόσθεσε.

Η Ambrey χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ασυνήθιστη δραστηριότητα - ύποπτη προσέγγιση» και δήλωσε: «Το πλοίο δεν εκτιμάται ότι ευθυγραμμίζεται με το προφίλ στόχου των Χούθι».

Συνιστάται στα σκάφη να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τη δραστηριότητα των μικρών σκαφών και να αναφέρουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.