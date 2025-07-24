Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας κατηγόρησε την Τετάρτη τις αρχές της Πούντλαντ -ημιαυτόνομη περιοχή- ότι κατάσχεσαν το MV Sea World με ένα φορτίο που προοριζόταν για μια τουρκική εγκατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου.

Οι αρχές της Πούντλαντ ανέφεραν ότι αρκετοί έχουν διεκδικήσει την ιδιοκτησία του πλοίου και ότι ο πρεσβευτής της Τουρκίας είχε επίσης επικοινωνήσει μαζί τους, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η κυβέρνηση της Πούντλαντ συνεχίζει την έρευνά της σχετικά με το πλοίο και τη νόμιμη ιδιοκτησία του φορτίου του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα υλικά αυτά δεν θα πέσουν σε χέρια που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πληροφοριών της περιοχής.

Το Πούντλαντ, ένα από τα έξι ομοσπονδιακά κράτη της Σομαλίας, έχει κατά το παρελθόν κατασχέσει όπλα στα ανοικτά των ακτών του, τα οποία, όπως είπε, κατευθύνονταν προς τρομοκρατικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

