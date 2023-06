Icon of the Seas: Tο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου μοιάζει με διαστημόπλοιο, και είναι σχεδόν έτοιμο (Βίντεο - φωτό)

Το φουτουριστικό Icon of the Seas της Royal Caribbean International είναι ένα πλοίο μαμούθ μήκους 365 μέτρων με βάρος 250.800 τόνους

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, μια πλωτή πολιτεία, είναι σχεδόν έτοιμο.



Ο λόγος για το φουτουριστικό Icon of the Seas, που μοιάζει με διαστημόπλοιο στο... νερό, ολοκλήρωσε την κατασκευή του σε ναυπηγείο στη Φινλανδία και έκανε τον πρώτο του πλου σε ανοιχτά νερά για δοκιμές πριν από την πιθανή παράδοσή του τον Οκτώβριο.



Το Icon of the Seas της Royal Caribbean International είναι ένα πλοίο μαμούθ μήκους 365 μέτρων με βάρος 250.800 τόνους. Όταν αποπλεύσει για τα νερά της Καραϊβικής τον Ιανουάριο του 2024, θα χωράει χωρίς πρόβλημα περίπου 5.610 επιβάτες και 2.350 μέλη πληρώματος στις οχτώ «γειτονιές» του και τα 20 καταστρώματά του.





Το μεγαλύτερο δέλεαρ του σκάφους θα είναι το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο στον κόσμο που υπάρχει στη θάλασσα. Θα διαθέτει έξι νεροτσουλήθρες που θα σπάσουν ρεκόρ, αλλά οι επισκέπτες που θέλουν μια πιο χαλαρή εμπειρία μπορούν επίσης να χαλαρώσουν στις επτά πισίνες και τα εννέα υδρομασάζ του σκάφους.



Ο τρέχων κάτοχος του τίτλου του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο είναι ένα άλλο σκάφος του στόλου της Royal Caribbean, το Wonder of the Seas, το οποίο έκανε το εναρκτήριο ταξίδι του μόλις πέρυσι, και έχει μήκος ελαφρώς μικρότερο με μήκος 362 μέτρα και με… μόλις 18 καταστρώματα για εξερεύνηση.



Η Royal Caribbean International παρουσιάζει το Icon of the Seas ως την εξελικτική κορύφωση της ναυπηγικής τεχνολογίας στην κρουαζιέρα, με τη χρήση της πιο πρόσφατης τεχνολογίας, βασιζόμενη σε 50 χρόνια τεχνογνωσίας «αντλημένα» από την ιστορία της εταιρείας.



Το Icon ολοκλήρωσε τον πρώτο του κύκλο δοκιμών στη θάλασσα στις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με δήλωση της Royal Caribbean.



«Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου θαλάσσιων δοκιμών της, το Icon of the Seas ταξίδεψε εκατοντάδες μίλια, κατά τη διάρκεια των οποίων δοκιμάστηκαν οι κύριοι κινητήρες, το κύτος, τα συστήματα πέδησης, το σύστημα διεύθυνσης, ο θόρυβος και τα επίπεδα κραδασμών», ανέφερε η ανακοίνωση. «Όλα έγιναν στην ώρα τους, όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι η αναχώρησή του καθυστέρησε λόγω των αντίξοων συνθηκών ανέμου».



Μεταξύ άλλων, υπάρχουν 28 διαφορετικοί τύποι καταλυμάτων, με περισσότερες κατηγορίες για οικογένειες και θέα στον ωκεανό.



Παράλληλα, το Icon of the Seas είναι το πρώτο πλοίο της Royal Caribbean International που τροφοδοτείται από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και τεχνολογία κυψελών καυσίμου, ως μέρος της μετάβασης της εταιρείας προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας. Στις θαλάσσιες δοκιμές, εκατοντάδες ειδικοί βρίσκονταν στο πλοίο για τέσσερις ημέρες για να αξιολογήσουν την απόδοσή του.



Η Royal Caribbean λέει ότι μια δεύτερη σειρά θαλάσσιων δοκιμών έχει προγραμματιστεί για το β’ εξάμηνο του 2023.



Ο θόρυβος που έχει γίνει για το πλοίο είναι τέτοιος που οι προπωλήσεις έχουν σπάσει ρεκόρ. Το Icon of the Seas θα ταξιδεύει στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική από το Μαϊάμι όλο το χρόνο.

Πηγή: skai.gr

