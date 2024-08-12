Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βορειοανατολική Αττική, και κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), όλοι οι σημερινοί προγραμματισμένοι κατάπλοι και απόπλοι επιβατηγών πλοίων από και προς το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτρέπονται προς το λιμάνι του Λαυρίου.

Η αποεπιβίβαση επιβατών και οχημάτων θα γίνεται στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι επιβάτες και να διευκολυνθούν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σημειώνεται πως από το λιμάνι της Ραφήνας θα φύγει μόνο ένα πλοίο, για Μαρμάρι.

Πηγή: skai.gr

