Πανάκριβα θεωρούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το επιβατικό κοινό, με το κόστος μετακίνησης από νησί σε νησί να θεωρείται τεράστιο.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Newsroom», ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, επεσήμανε ότι μπορεί στα συμβατικά πλοία οι τιμές να είναι λίγο καλύτερες, ωστόσο εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι στα ενδονησιακά δρομολόγια στα ταχύπλοα. «Υπάρχουν τρεις μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται το 50% των πλοίων, καθώς μεταφέρουν πάνω από το 63% των επιβατών και πάνω από το 70% των οχημάτων», όπως δήλωσε ο κ. Γκίκας.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στο «Παρατηρητήριο Ναύλων», το οποίο βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και θα βρίσκεται σε λίγα 24ωρα στον «αέρα», ενώ τόνισε ότι υπάρχουν εκπτωτικά πακέτα και γίνονται διαρκείς έλεγχοι, με κάθε πλοιοκτήτη να είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εντός 72 ωρών το Παρατηρητήριο σε περίπτωση αύξησης τιμών.

«Στο τραπέζι μείωση ΦΠΑ στο εισιτήριο των ΙΧ στα πλοία»

Ο Στέφανος Γκίκας αποκάλυψε ότι υπάρχει διαπραγμάτευση με το υπουργείο Οικονομικών ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ιδιωτικών αυτοκινήτων στα πλοία, προσθέτοντας ότι με απόφαση του υπουργού Χρήστου Στυλιανίδη έχουν ήδη μειωθεί τα ναύλα μεταφοράς των οχημάτων κατά 25% στις μεταφορές από και προς τα διαπόντια νησιά.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για το φλέγον θέμα του υπερτουρισμού, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι «όλοι μας υποστηρίζουμε τόσο τον συμβατικό τουρισμό, όσο και αυτόν μέσω κρουαζιερόπλοιων», αποκαλύπτοντας ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα γίνουν ανακοινώσεις για αύξηση χρεώσεων των κρουαζιερόπλοιων ανά λιμάνι. «Προσανατολιζόμαστε να αυξήσουμε στα 10 ευρώ το τέλος ανά επιβάτη κρουαζιερόπλοιου για αποβίβαση στη Σαντορίνη και σε ανάλογους περιζήτητους προορισμούς», όπως σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

