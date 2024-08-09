Το δεξαμενόπλοιο Delta Blue ανέφερε ένα τρίτο και ένα τέταρτο συμβάν τις τελευταίες 24 ώρες ανοικτά του λιμανιού Μόκα της Υεμένης, ανακοίνωσε ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations -- UKMTO).

Το πλήρωμα και το σκάφος είναι ασφαλή και συνεχίζουν προς τον επόμενο σταθμό τους, ανέφερε η UKMTO.

Τα πιο πρόσφατα συμβάντα περιλαμβάνουν μια επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας και άλλη μία από πύραυλο που έπεσε κοντά στο πλοίο, ανέφερε η UKMTO.

Χθες, Πέμπτη, ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε πως δύο μικρά σκάφη προσέγγισαν και εκτόξευσαν αντιαρματική ρουκέτα η οποία εξερράγη κοντά στο Delta Blue, που φέρει σημαία Λιβερίας, περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια της Μόχκα.

Σε κάθε μικρό σκάφος επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι, ανέφερε η UKMTO.

Ώρες μετά, άλλος ένας πύραυλος εξερράγη κοντά στο δεξαμενόπλοιο, ανέφερε.

Διαχειρίστρια εταιρεία του εν λόγω δεξαμενόπλοιου είναι η Delta Tankers, με έδρα την Αθήνα, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο στοιχεία από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange Group -- LSEG). Η εταιρία δεν έχει απαντήσει προσώρας σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι επιθέσεις των Χούθι – εξαιτίας των οποίων ΗΠΑ και Βρετανία έχουν εξαπολύσει πλήγματα στην Υεμένη– διαταράσσουν το διεθνές εμπόριο, καθώς πολλές εταιρείες στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική, προκειμένου να αποφύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

