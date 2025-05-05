Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Σαββατοκύριακο η Πλεύση Ελευθερίας επιχείρησε μπαράζ επαφών με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επικοινωνεί με πολιτικούς αρχηγούς στο πλαίσιο του καλέσματος που ήδη έχει κάνει από το περιστύλιο της Βουλής στις προοδευτικές δυνάμεις ώστε να καταθέσουν από κοινού αίτημα για προανακριτική επιτροπή.

Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Νίκο Ανδρουλάκη απεστάλη όταν ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκονταν στη Θεσσαλία για την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αυτό ακριβώς απάντησε στην Πρόεδρο της Πλεύσης και συμφώνησαν να επικοινωνήσουν σήμερα.

Βέβαια, από τη Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν σε κάθε τόνο ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτοτελώς στην κατάθεση αιτήματος για προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή, και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Θυμίζουν μάλιστα και τα δύο προηγούμενα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής τα οποία το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε με τις υπογραφές των βουλευτών του και μόνο. Πρόκειται για το αίτημα προανακριτικής για Καραμανλή και Σπίρτζη αλλά και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Στέλεχος σχολίαζε ότι στην πράσινη παράταξη δεν έχουν καμία πρόθεση να «συχνωτιστούν» με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Λάρισας έκανε αναφορά ακόμη μια φορά σε κόμματα της συγκυρίας που βολεύουν την Κυβέρνηση δείχνοντας προς την Πλεύση Ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το κόμμα ή την Πρόεδρο του.

«Η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει απέναντι της εύκολους αντιπάλους, κόμματα μονοπρόσωπα, κόμματα χωρίς πρόγραμμα, κόμματα της συγκυρίας...Στην κοινωνία θα κερδίσουμε τον δήθεν μονόδρομο που θέλουν να οικοδομήσουν τα συμφέροντα υπέρ του κ. Μητσοτάκη» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Προανακριτική για κακούργημα

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην προανακριτική (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλικιώτης) και η νομική ομάδα του κινήματος μελετούν τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή προκειμένου να συνταχθεί το αίτημα από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι θα χρειαστούν κάποιες ημέρες λόγω του όγκου της δικογραφίας. Από τη Λάρισα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι εφόσον υπάρξουν τα στοιχεία, η πρόταση του κόμματος του θα είναι ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής να οδηγήσει σε προανακριτική για κακούργημα.

«Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ, θα προτείνουμε προανακριτική κακουργηματικού χαρακτήρα για τον κ. Καραμανλή και να δούμε τι θα κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία: Θα τον ξαναχειροκροτήσουν ή θα τον οδηγήσουν σε προανακριτική επιτροπή; Εμείς έχουμε μια απολύτως θεσμική συμπεριφορά. Δεν κάναμε προανακριτικές επιτροπές με φανταστικά σενάρια. Και οι τρεις που έχουμε προτείνει, βασίζονται σε πορίσματα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια

Την ίδια ώρα οι Περιφερειακές συνδιασκέψεις του ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται, με τα στελέχη να ικανοποιούνται από τη συμμετοχή και τις προτάσεις. «Ο κόσμος θέλει πολιτική Αλλαγή» σημείωνε στέλεχος της πράσινης παράταξης, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα και πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια.

