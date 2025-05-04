Στα Τρίκαλα περιόδευσε σήμερα το πρωί, Κυριακή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του σχολίασε αιχμηρά την προκλητική ρητορική του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χθες, από τα Κατεχόμενα.

«Οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν από τα Κατεχόμενα είναι προκλητικές και απαράδεκτες. Αποδεικνύουν ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. Άρα το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για "ήρεμα νερά" είναι ένα παραμύθι. Παραμύθι, όμως, για λίγους», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει ανοικτά της Κάσου, καλώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, ενώ προέτρεψε την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να παίξει ρόλο η Τουρκία στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας της Ευρώπης.

«Δεν μπορεί να πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος δισεκατομμύρια και να συμμετέχει η Τουρκία σε συμπαραγωγές όπλων, όταν υπάρχει το casus belli σε βάρος της Ελλάδας και η παράνομη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο», τόνισε.

Σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα 194/2025 που απαξιώνει την περιουσία χιλιάδων μικροϊδιοκτητών, όπως είπε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός. Απαντώντας στον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, αντέτεινε πως «ενοχλείται από τις δηλώσεις μου για το Προεδρικό Διάταγμα που απαξιώνει την περιουσία χιλιάδων μικροϊδιοκτητών σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σε όλη την Ελλάδα. Τον ενόχλησε γιατί η δήλωση έγινε από τη Ζαγορά; Καλύτερα να συνειδητοποιήσει ότι άμεσα πρέπει να διορθωθεί αυτή η αδικία, διότι χιλιάδες Έλληνες πολίτες είναι αναστατωμένοι. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων να επιφυλάσσει 50% αύξηση των ενοικίων, εμπόδια και δυσκολίες στη ζωή τους, και για τους κατοίκους των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων να απαξιώνει την περιουσία τους και εκεί που κοιμήθηκαν με οικόπεδα, ξαφνικά το πρωί να βρίσκονται με αγροτεμάχια».

Επίσης, στάθηκε στα περιφερειακά συνέδρια του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα.

«Μία χώρα όπως η Ελλάδα, με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα, την ιδιαίτερη γεωγραφία, δεν μπορεί να πετύχει ευημερία για την κοινωνία και ανθεκτικότητα για την οικονομία, χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη. Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε λύσεις για τον πρωτογενή τομέα, για τη μεταποίηση, για την ανάγκη ισχυρού κοινωνικού κράτους δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας σε όλη τη χώρα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Διότι, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αντιμετωπίσουμε τον τεράστιο εθνικό κίνδυνο του δημογραφικού», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

