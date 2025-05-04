Δένδιας: Ο Πέτρος Μολυβιάτης υπηρέτησε με προσήλωση και ζήλο τα εθνικά συμφέροντα

Ο Πέτρος Μολυβιάτης υπηρέτησε με προσήλωση και ζήλο τα εθνικά συμφέροντα ως μέλος του διπλωματικού σώματος, ως βουλευτής και ως υπουργός Εξωτερικών.

Αυτό τόνισε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, συνεισέφερε ενεργά στην επιτυχή προσπάθεια της χώρας μας για την ένταξή της στην Ενωμένη Ευρώπη. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την ευπρέπεια, τη σοβαρότητα και την αίσθηση καθήκοντος που τον διέκρινε. Ειλικρινή συλλυπητήρια για τον θάνατό του», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του υπουργού:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

